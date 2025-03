Les joueuses de l'ASSE recevaient l'Olympique lyonnais ce samedi soir. Ce derby se disputait pour la seconde fois consécutive à Geoffroy-Guichard. Face à une belle affluence, les Vertes avaient envie de briller. Retour sur cette rencontre comptant pour la 18ème journée de championnat.

Après leur défaite face à Montpellier, les Vertes avaient envie de retrouver le chemin de succès. Quoi de mieux qu'un derby pour cela ? Présent en conférence de presse avant la rencontre, le coach stéphanois, Marc-Antoine Brihat avait avait bien conscience que cette rencontre serait difficile en se remémorant le match aller.

"Ça nous suivra tout au long de la saison. Il faut être capable de réagir. On peut faire une erreur, mais si ça se reproduit, c’est que l’on n’en a pas tiré les enseignements. On en a parlé tout au long de la semaine. Le groupe a forcément cette volonté de réagir suite à cette fessée."

La composition de l'ASSE

Première mi-temps

Ce sont logiquement les joueuses de l'OL qui prennent le jeu à leur compte. Dès la 10e minute de jeu, ce sont les visiteuses qui ouvrent la marque. Après une première parade de Maryne Gignoux, Eugénie Le Sommer reprend le ballon et inscrit le premier but du match, 0-1. Les lyonnaises se montrent dangereuses et poussent régulièrement les joueuses de l'ASSE à commettre des erreurs. L'OL insiste pour tenter d'inscrire un second but. Mais, souvent, l'OL se retrouve hors-jeu sur cette fin de match. Les Vertes défendent mieux et parviennent à faire en sorte que l'OL s'approche moins rapidement de leur but. À la demi-heure de jeu, l'ASSE n'a en revanche pas encore réussi à frapper au but. Le second but intervient à la 36 ème minute de jeu. Hegerberg parvient à reprendre un ballon mal défendu par l'ASSE. Courageuses, les Vertes font ce qu'elles peuvent pour résister. Mais, c'est trop dur pour elles puisque les lyonnaises peuvent accélérer à tout moment. C'est ce qui arrivera durant le temps additionnel, puisque Lyon inscrit son troisième but.

Seconde mi-temps.

La seconde période reprend avec quelques minutes de retard, puisque l'arbitre de la première mi-temps n'était pas en mesure de continuer. Les lyonnaises se créent la première situation. Heureusement, aucune joueuse ne reprend le centre. Les stéphanoises se créent quelque temps après leur première véritable occasion. Mais la gardienne de l'OL parvient à arrêter le tir. Suite à un coup franc, l'OL ne tarde pas à inscrire son quatrième but. Trop seul dans la surface, Vanessa Gilles marque de la tête, 0-4. L'ASSE subit encore, mais Maryne Gignoux sort deux belles parades. Peu avant l'heure de jeu, l'ASSE récupère un ballon. Sarah Cambot s'essaye de loin, sa frappe passe au-dessus des buts. Les stéphanoises prennent un peu plus de risque pour tenter de se créer des situations. La possession du ballon reste largement en faveur de Lyon qui inscrit son cinquième but de la soirée, 0-5. Entrée en jeu plus tôt dans la partie, Cindy Caputo est très remuante. L'attaquante de l'ASSE se créée une belle situation. Finalement, la défenseure de l'OL intervient. Les Vertes ne lacheront rien, mais ne parvient malheureusement pas à inscrire un but.

Rendez-vous le week-end prochain sur la pelouse du PSG !