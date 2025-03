Ce week-end, c'était Coupe de France pour les joueuses de l'ASSE. En effet, l'effectif de Marc-Antoine Brihat recevait le PSG à l'occasion de la demi-finale de cette compétition. Retour sur cette rencontre qui s'est disputée au Stade Salif Keita.

Battus la semaine dernière face au Havre, les Vertes avaient l'occasion de retrouver leur public, mais dans le cadre d'une autre compétition. Avant le match, le coach stéphanois Marc-Antoine-Brihat a évoqué l'importance de cette rencontre.

"Le Paris SG est une très belle équipe d’Arkema Première Ligue, une équipe qui a déjà gagné quatre fois la Coupe de France féminine. Aujourd’hui, on sait qu’on peut être capables de rivaliser sur un match. On l’a fait face au Paris FC en début de saison, on l’a également fait la saison dernière en perdant d'un but d'écart contre le PSG en championnat (1-0) ou en Coupe de France (2-1) où l’on encaisse ce second but à la 88ᵉ minute. [...] Pour la plupart des joueuses, c’est la seule fois dans leur carrière où elles auront la chance de jouer une demi-finale. C’est une vraie chance et je sais qu’elles seront en capacité de la saisir."

La composition de l'ASSE

Première mi-temps

C'est dans un stade comble et sous un vent violent que le coup d'envoi a été donné au Stade Salif Keita. Les Stéphanoises, solidaires et combatives, entrent sur le terrain avec détermination. Malgré plusieurs situations dangereuses pour le PSG avant la demi-heure de jeu, les Vertes s’en sortent grâce à un état d’esprit irréprochable. Le vent, un véritable problème, joue clairement en leur défaveur. Cependant, les Parisiennes ne parviennent pas à en profiter, et l'ASSE résiste.

Juste avant le temps additionnel, les Vertes se créent une dernière occasion. Cindy Caputo sert Adèle Connesson, dont le centre est finalement contré par une défenseure parisienne. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de 0-0.

Seconde mi-temps entre l'ASSE et le PSG

Quelques minutes après la reprise, le PSG se montre dangereux et touche la barre transversale sur une frappe puissante ! De leur côté, les joueuses de l’ASSE tentent de ressortir proprement le ballon, mais il manque encore de justesse dans la dernière passe. Rien n’est encore joué à l’heure de jeu.

C’est d’ailleurs à ce moment-là que les Vertes frappent pour la première fois au but. Sarah Cambot tente sa chance, mais sa frappe est facilement captée par la gardienne parisienne. Quelques minutes plus tard, elle est remplacée par Alexandria Lamontagne.

Malheureusement, après un arrêt d’Emma Templier, les Parisiennes récupèrent le ballon et marquent dans un angle mal couvert par la défense stéphanoise. Ce but encaissé ne déstabilise pourtant pas les Vertes, qui poussent pour revenir au score. Encouragées par 1 500 supporters, elles ne lâchent rien… et l’ASSE est récompensée !

Alexandria Lamontagne tente une frappe, le ballon revient sur Sarah Stratigakis, qui ne panique pas et inscrit le but de l’égalisation à la 72ᵉ minute (1-1). Le Stade Salif Keita explose de joie !

Les Stéphanoises continuent d'inquiéter le PSG avec deux actions consécutives initiées par Amandine Pierre-Louis. Si la première passe à côté, la seconde est bien stoppée par la gardienne parisienne. Mais progressivement, le PSG reprend la maîtrise du jeu à l’approche d’une possible séance de tirs au but. Sept minutes de temps additionnel sont annoncées ! Le PSG se procure une énorme occasion, mais Emma Templier est vigilante. Les occasions parisiennes se multiplient. C'est la barre transversale qui sauve l'ASSE. Mais, au bout de 8 minutes 40 de temps additionnel, les parisiennes marquent le but de la victoire, alors que seulement 7 minutes étaient données.

Une finale face au Paris FC à Calais

La finale de la Coupe de France se disputera le samedi 3 mai prochain. Vainqueures 2-1 face au Havre ce vendredi, les joueuses du Paris FC seront les adversaires du PSG pour le titre.