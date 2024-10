Ce samedi à 14h, les Vertes vous attendent au Stade Salif Keita ! Au programme, le premier match à domicile de la nouvelle saison d’Arkéma Première Ligue. Une véritable affiche attend l’ASSE face au Paris FC actuelle leader du championnat. Présente en conférence de presse d’avant match, Alexandria Lamontagne s’est exprimée.

« On veut créer le « bazar », faire de notre mieux pour prendre des points. »

Éliminée de la Ligue des champions, le Paris FC est sur une tout autre dynamique en D1. Deux victoires, 6-0 puis 8-0 face à Guingamp puis, Le Havre. C’est un adversaire impressionnant qui se présente face à l’ASSE. Mais, les Vertes comptent aussi six points après leurs victoires 1-2 et 0-1 face à Reims et Nantes. Pour autant, sur le site officiel de l’ASSE, Alexandria Lamontagne espère une amélioration

“Malgré les deux victoires, on doit s’améliorer, on fait des petites erreurs, on garde parfois trop le ballon. Le staff a une vision, faire mieux tactiquement, rester compact en bloc, faire aussi mieux dans des petites choses qui vont totalement changer notre jeu.”

“On a fait une bonne semaine de préparation, comme l’a dit le coach, on est en confiance mais on sait que Paris FC est une très bonne équipe. On a six points, on n’a pas peur et on prépare les matchs. Ils viennent chez nous, dans notre stade, on veut créer le « bazar », faire de notre mieux pour prendre des points. »

Alexandria Lamontagne veut être la meilleure buteuse de l’ASSE

La stéphanoise évoque également son cas personnel. Arrivée la saison passée, l’attaquante sait qu’elle devra se montrer plus décisive.

« Je n’ai pas d’objectifs personnels chiffrés, mais le coach veut que je marque beaucoup de buts. Bien sûr, je veux faire mieux que l’an dernier, je sais que j’ai les qualités pour faire la différence, marquer ou faire marquer. Je n’ai pas d’objectif fixe, mais je veux bien être la meilleure buteuse de l’équipe cette année.

J’ai beaucoup évolué sous le maillot Vert, dans la gestion des émotions, dans ma mentalité et dans mon jeu. J’écoute plus, je travaille plus techniquement et tactiquement. Je sais que j’avais un bon jeu, je suis une athlète, comme beaucoup de Canadiennes le sont de base, mais avec le staff, j’ai grandi sur beaucoup de plans.”