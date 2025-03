Opposées au PSG lors des demi-finales de la Coupe de France, les joueuses de l'ASSE se sont inclinées à la toute dernière seconde, 1-2. Devant 1 491 supporters présents au Stade Salif Keita, les amazones ont montré un beau visage. Sur sa chaîne YouTube, le club revient sur ce match.

Même si elles se sont fait éliminer, les joueuses de l'ASSE peuvent être fières du visage qu'elles ont montré. Leur coach Marc-Antoine Brihat souhaite maintenant que les Vertes se concentrent sur leur maintien en Arkema Première Ligue. Cela commence dès ce week-end, face à Montpellier.

La réaction de Pierre-Antoine Brihat, coach de l'ASSE

"Forcément, partagé un petit peu. Je me dis qu'on est pas passé loin de quelque chose. J'aurais préféré qu'on perde aux pénaltys. Maintenant, vous pouvez être fières du visage et de l'état d'esprit que l'on a montré sur tout le match. On était à ça de passer aujourd'hui et de créer un exploit

Aujourd’hui, on a perdu, mais par contre, vous avez gagné le cœur des supporters. Vous avez eu une tribune pleine, d’accord ? Et cet apport pour là, vous avez été vraiment important pour cous, ce regain d’énergie qu’on a eu sur la fin de match. Vraiment, voilà, je suis triste, mais en même temps très satisfait de vous, très fier de vous. Très fier de ce qu’on a montré.

"Il faut qu’il nous serve pour aller chercher ce maintien au plus vite."

Maintenant, il faut qu’il nous serve. Il faut qu’il nous serve pour aller chercher ce maintien au plus vite. Et je sais qu’il est dur de switcher, parce que là, on est encore en pleine émotion. Mais il va falloir aller maintenant chercher notre maintien, à Montpellier. Mais il va falloir basculer.

"Au nom du staff et du médical et du supporter, on est très fiers de vous et de ce que vous avez fait. "

Je sais qu’il va falloir un peu de temps pour digérer, mais soyez fiers. Vraiment fiers de ce que vous avez montré, fiers de votre visage. Qu'il y ait des larmes de la tristesse, on comprend. Maintenant, voilà. Il faut qu’on avance, mais le foot, c’est dur. Parfois, on n’arrive pas, voilà, de sortir comme ça. Mais le foot, c’est dur, c’est dur. Et aujourd’hui, gardez, gardez le positif. Gardez ce que vous avez montré.

Vraiment très fier de vous. Au nom du staff et du médical et du supporter, on est très fiers de vous et de ce que vous avez fait.

On continue, on avance, les filles. On va aller chercher un plein d’honneurs qui sont importants sur les semaines à venir."