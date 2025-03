Le match événement entre l'ASSE et le Paris Saint-Germain, programmé le 29 mars 2025 à 19h au stade Geoffroy-Guichard, promet d'attirer les foules. Mais les tarifs pratiqués pour cette rencontre pourraient susciter la controverse pour un club historiquement attaché à ses supporters se revendiquant majoritairement comme issus des classes populaires.

La venue du PSG à Geoffroy-Guichard est toujours un événement. L'affiche attire non seulement les supporters stéphanois, mais aussi de nombreux spectateurs venus voir les stars parisiennes. Une demande accrue qui se reflète directement sur le prix des billets. Ainsi, pour assister à cette rencontre, les tarifs s'étendent de 20€ en Kop Sud, le kop dans lequel se massent les Green Angels, à 99€ pour une place en Carré Légende en centrale. Les tribunes latérales et centrales voient également leurs prix grimper, avec des places atteignant 75€ en Henri-Point Balcon Centrale ou en Pierre-Faurand Balcon Centrale.

Même les catégories intermédiaires, comme les Balcons Nord et Sud (29€) ou les zones familiales (33€), restent à des prix élevés comparés aux affiches classiques de Ligue 1 à Saint-Étienne. Le constat est encore plus frappant pour les jeunes de moins de 16 ans, qui devront débourser jusqu’à 75€ en Carré Légende, 55€ en centrale et 40€ en balcon latérale, des tarifs inhabituellement hauts pour un public souvent priorisé par l'ASSE.

Une contradiction avec l’image populaire de l'ASSE

L’AS Saint-Étienne a toujours revendiqué son ancrage populaire. Son public fidèle, composé en grande partie d’ouvriers et de familles, a forgé l’âme du club et la ferveur du Chaudron. Cependant, ces tarifs éloignent une partie de ces supporters historiques, pour qui débourser 50€ ou plus pour un match devient un luxe. Certains supporters pourraient ainsi exprimer leur frustration et dénoncer une politique tarifaire qui ne correspond pas aux valeurs du club. Inévitablement, le club justifie certainement ces prix par la nécessité de générer des revenus supplémentaires en surfant sur la venue d'un des meilleurs clubs d'Europe, voire du monde.

Un équilibre à trouver entre finances et accessibilité

Si l’ASSE veut rester fidèle à son ADN populaire, elle devrait veiller à ne pas trop exclure son public fidèle. D’autres clubs ont mis en place des politiques de billetterie plus inclusives, avec des packs familiaux ou des tarifs réduits pour les abonnés lors des grandes affiches. Une réflexion pourrait être menée dans ce sens pour éviter que ces tarifs ne deviennent une source de frustration chez les supporters.

En attendant, les fans les plus assidus feront tout leur possible pour garnir les tribunes et soutenir leur équipe face au PSG. Mais cette polémique pose une question de fond : jusqu’où un club populaire peut-il aller dans sa politique de billetterie sans se couper de son identité ?