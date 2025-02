Ce samedi en fin d'après-midi, l'ASSE rencontrait le FC Nantes. En Arkema Première Ligue depuis le début de la saison, les visiteuses se situaient juste devant les Vertes avant le match. C'était donc une véritable affiche qui attendait l'ASSE !

Pour conserver sa place dans le milieu de tableau du championnat, l'ASSE devra aller chercher des succès. Contre des adversaires comme le FC Nantes, la victoire est très importante. Présent en conférence de presse d'avant match, Marc-Antoine Brihat avait bien conscience de cela.

"Nantes est une très belle équipe, joueuse. Elle a un projet de jeu intéressant avec de grosses phases de possession. Sur les dernières semaines, on a vu ce projet évoluer. Elles ont montré qu’elles étaient capables de jouer à trois derrière plutôt que quatre et d’exploiter un peu plus les transitions. Ça reste une équipe qui encaisse peu de buts mais en marque assez peu aussi. Je m’attends à un match compliqué mais à notre portée."

La composition de l'ASSE

Blessée, Alexandria Lamontagne doit céder sa place à Sarah Stratigakis dans le onze de départ ! https://t.co/YKtpCeVCCg — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) February 1, 2025

Première mi-temps

Le début de rencontre commence bien pour l'ASSE. Les Vertes vont marquer sur leur première occasion. De son pied gauche, Chloé Tapia délivre un centre à Cindy Caputo qui coupe la trajectoire du ballon, 1-0 ! Mais, cette équipe nantaise ne lâche rien et égalise au quart d'heure de jeu. Les Vertes poussent, mais ne parviennent pas à inscrire le second but du match. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité.

🎥 Le premier but de la rencontre signé Cindy Caputo. 🍬 #ASSEFCNpic.twitter.com/7K0fL2xa7X https://t.co/yVtmOFBY5v — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) February 1, 2025

Seconde mi-temps

Durant la deuxième période, l'ASSE tente de faire la différence dès le début. Faustine Bataillard tente et voit sa frappe terminer en corner. Les Vertes poussent et espèrent pouvoir faire la différence. Mais, encore à l'heure de jeu, elles butent sur la gardienne adverse vigilante. À force de pousser, l'ASSE finie par marquer le second but ! Lancer dans la profondeur, Cindy Caputo marque un doublé, 2-1 à la 75ème minute ! Mais, malheureusement, comme en première période, Nantes réagit quelques minutes plus tard sur un contre son camp. Il reste encore quelques minutes pour réagir !

C'est finalement bien sur ce score de 2-2 que les deux équipes se quittent. Les stéphanoises se tournent désormais sur le quart de finale de la Coupe de France. Ce dernier aura lieu à sur la pelouse de Lille, dimanche 09 février à 14h30 !