Formé à l'ASSE, l'ancien capitaine des Verts, Mahdi Camara s'épanouit en Bretagne. Le milieu de terrain découvre la Ligue des Champions avec Brest et confirme sa constante progression. Il s'est longuement exprimé dans les colonnes de l'Equipe. Extraits.

Camara le passionné

Mahdi Camara (Ex-ASSE) : "Cet été, le football m'a manqué. Mon seuil de tolérance, c'est une ou deux semaines. Pas plus. Tu vis tellement d'émotions sur un terrain que tu as envie de le retrouver le plus vite et le plus souvent possible. Je me suis donc remis tout seul au travail. Avoir effectué une bonne préparation a eu un effet domino. Cela m'a permis de réussir mon début de saison. J'étais également pressé de la commencer pour découvrir la plus belle des compétions : la Ligue des champions.

J'ai toujours voulu être footballeur et jouer les plus grandes compétitions. Après m'être essayé au basket, j'ai commencé le football en pré-débutant, dès l'âge de 4 ans. Comme gardien. Comme je détestais prendre des buts, je suis passé dans le champ. Après, ce serait mentir que de dire que j'ai eu un déclic quand mon père m'a emmené pour la première fois au stade Vélodrome voir un OM-Lyon. 1-1, but de (Taye) Taiwo et de (John) Carew (le 14 août 2005). Mais je me suis dit : c'est là, sur le terrain, que j'ai envie d'être quand je serai grand."

Mahdi rêve d'Angleterre

Mahdi Camara (Ex-ASSE) : "Même si je préfère jouer, je regarde quand même pas mal de matches. Tu apprends toujours en voyant ce qui se fait de mieux. La Ligue 1 pour m'informer, parfois la Ligue 2, et la Premier League pour son intensité. Surtout Arsenal, car il y a William Saliba, et Chelsea, avec Wesley Fofana, avec lequel j'ai également joué à Saint-Étienne. L'Angleterre a toujours été un rêve. Ça va vite, il y a beaucoup de duels, cela correspond à ce que j'aime dans le football."