Nouveau visage sur le banc de l'ASSE Féminines pour la saison 2024-2025, Sébastien Joseph arrive avec une solide expérience de l'Arkema Première Ligue. Le technicien stéphanois s’est confié au média Vestiaires Coaching, dévoilant ses ambitions et sa vision du football féminin.

Alors que la reprise des entraînements est prévue pour le 21 juillet, la reprise du championnat d'Arkema première Ligue aura lieu le 06 septembre. L’AS Saint-Étienne Féminines prépare actuellement activement cette saison. En coulisses, le mercato bat son plein : certaines joueuses quittent le Forez, d’autres arrivent, jeunes ou expérimentées. Une reconstruction stratégique est en marche pour donner une nouvelle dimension au projet stéphanois.

Sébastien Joseph, un coach expérimenté pour stabiliser l’ASSE Féminines

Parmi les nouvelles recrues, la gardienne Alice Pinguet, passée par Dijon, retrouve un entraîneur qu’elle connaît bien. L'internationale belge Welma Fon viendra renforcer l’attaque, tout comme Laura Hermann. Au milieu, l'expérimentée Rachel Corboz, en provenance du Stade de Reims, apportera son vécu après sept saisons en D1. Autre recrue de poids : la Danoise Sofie Hornemann, débarquée de Brøndby. Ce recrutement mixe jeunesse et expérience, à l’image des ambitions du club.

Sébastien Joseph : « Mieux comprendre les spécificités du public féminin »

Dans son entretien, Sébastien Joseph a livré une analyse fine des différences entre le football masculin et féminin :

Sébastien Joseph : « Il va y avoir des aspects qui vont être différents, notamment sur la gestion du stress, la gestion de l'agressivité, la gestion de l'abord de certains matchs. Une fille aura plus sur ses facultés neurologiques à avoir une gestion de l'agressivité bien plus maîtrisée. Ce sera à travers un match ou une action spécifique dans la gestion de la frustration. Une interaction avec le public ou avec un élément. Elle aura moins ces réactions impulsives ou agressives que peuvent avoir des garçons.

En revanche, dans l'abord de certains matchs, de certaines rencontres, à enjeux spécifiques, leur parcours des fois fait qu'effectivement il va y avoir une gestion du stress un petit peu plus importante, un petit peu plus marquée sur le public féminin. »

Des causes structurelles ?

Sébastien Joseph : « Le parcours de vie de la joueuse ou du joueur, dans le sens où effectivement les joueurs vont être des fois soumis un petit peu plus tôt à certaines gestions du stress. Mais aussi à certains matchs à enjeu, lorsqu'ils vont être amenés à devoir se battre pour rentrer sur des pôles espoir, des centres de formation.

Donc tous ces éléments-là de leur formation dans leur cursus de joueurs les amènent à avoir une prise de conscience de la gestion du stress un petit peu plus précoce que chez les filles. Effectivement les championnats nationaux n'arrivent qu'à partir de U19.

Jusqu'à maintenant les pôles espoir, les concours d'entre eux se faisaient sur les années lycées.

Donc des choses qui arrivaient un petit peu plus tardivement dans leur parcours, dans leur cursus, et qui effectivement faisaient que lorsqu'elles basculaient sur la D1 assez rapidement pour certaines. Il y a encore quelques années de ça, une très bonne joueuse des 16-17 ans apparaissait dans le paysage de la D1 féminine. Elle se retrouvait peut-être avec des gestions de stress de certains matchs en jeu sur lesquels elle n'était pas encore tout à fait prête. »

Un management humain et collectif

Le technicien stéphanois, également passé par la Fédération en tant que cadre technique, insiste sur l’importance de la pédagogie et du lien humain :

Sébastien Joseph : « Après, sur le très haut niveau, je pense que sur le public masculin, il y a des choses qui vont être plus intéressantes. Mais aussi plus faciles à mener sur, justement, certains matchs, sur certains objectifs à court terme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Parce que justement, si on met une charge émotionnelle trop forte sur les filles, ce sera plutôt contre-productif.

Pour un jeune éducateur, le conseil que je pourrais apporter, ce serait de prendre le temps. Il faut vraiment échanger avec sa joueuse. »