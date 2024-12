Les féminines de l’ASSE, qui évoluent en Arkema Première Ligue, ont conclu la phase aller du championnat à la 7e place. Avec 15 points au compteur, elles disposent d’une avance confortable sur Le Havre, premier relégable, qui n’en compte que 7. Cette performance, marquée par des hauts et des bas, place les Verts dans une position favorable pour atteindre leur objectif principal : le maintien.

Durant ces premiers mois de compétition, Laurent Mortel rappelle de façon récurrente l'objectif principal de l'ASSE, le maintien. C'était encore le cas il y a quelques jours avant la réception du PSG. "On continue notre quête vers le maintien. Avec ces 15 points, on est en avance sur la saison passée. Le maintien n’est pas acquis mais ces points nous permettent de travailler plus sereinement. On a pris des points importants, même si on pourra aussi regarder ceux que nous n’avons pas pris."

Un début d’année important pour l'ASSE

La seconde partie de la saison reprendra le 8 janvier, avec un match à domicile face au Stade de Reims (17h). Ce sera l’occasion pour les Stéphanoises de montrer leur détermination à bien entamer cette phase retour. Elles auront également l’opportunité de s'illustrer en Coupe de France, dès les 16es de finale, où elles affronteront l’Olympique de Marseille, équipe de D2. Une affiche qui sera marquée par le retour de Ninon Blanchard à Saint-Etienne.

Les semaines suivantes s’annoncent importantes :

Déplacement à Fleury, équipe battue difficilement à l’aller (3-2).

Réception des Nantaises, promues et surprises de la saison, début février

Déplacement chez le Paris FC, qui a une revanche à prendre.

Des renforts pour solidifier l’effectif

En décembre, les Stéphanoises ont déjà renforcé leur groupe avec deux recrues :

Marion Romanelli, défenseur arrivée le 6 décembre, pour stabiliser l’arrière-garde.

Marie Derry, ancienne joueuse des Girondins de Bordeaux.

Les rendez-vous à ne pas manquer pour l'ASSE

Pour que l'ASSE aille chercher rapidement son maintien, certains matchs seront particulièrement importants. De plus, les stéphanoises auront certainement à cœur de faire oublier quelques rencontres... Le derby retour face à l’Olympique Lyonnais, prévu aux alentours du 22 mars, sera très attendu, surtout après la lourde défaite 11-0 lors de l’aller. Quelques jours plus tard, elles se rendront à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain. Enfin, elles concluront leur saison à l’extérieur face à Guingamp, actuel dernier du championnat.

Une dynamique encourageante

Malgré un début de saison mitigé, les Stéphanoises semblent bien parties pour conserver leur place en Arkema Première Ligue. Si elles continuent sur cette lancée, quelques points supplémentaires pourraient suffire à atteindre leur objectif.

Prochain rendez-vous : le 8 janvier, face au Stade de Reims.

Crédit photo : Allez_LesVertes