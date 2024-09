Ce samedi à 17h, l’ASSE a parfaitement réussi son entrée en matière contre le Stade de Reims. Une victoire 2-1 à l’extérieur comptant pour la première journée d’Arkema Première Ligue.

Comme l’an passé, l’ASSE se déplaçait à Reims pour commencer son championnat. Les Vertes ont su rapidement prendre les devants grâce à Amandine Pierre-Louis. Quelques minutes plus tard, une superbe tête signée Lisa Martinez a permis à l’ASSE d’inscrire un second but. En menant 2-0, l’ASSE a su se mettre à l’abri. Enfin, Reims n’a pas abdiqué en réduisant le score peu avant la mi-temps.

Finalement, en seconde période, les Vertes ont su résister. Maryne Gignoux a réalisé de belles parades et la défense stéphanoise a été solide. Les Vertes auraient même pu inscrire le troisième but, mais plusieurs frappes sont passées juste à côté. Après la rencontre, Laurent Mortel a réagi.

L’entraîneur de l’ASSE réagit

« Je suis satisfait de prendre ces trois points, car on a globalement été en difficulté sur l’ensemble du match. On peut saluer notre capacité à faire face aux actions adverses et à rester en bloc, ça nous servira tout au long de cette saison. L’essentiel, c’est la victoire, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Le contenu est trop pauvre, notamment par rapport à ce qu’on a su faire pendant notre préparation estivale. »

Si vous avez manqué le succès des Vertes, pas de panique. Le résumé de la rencontre est disponible juste ici !