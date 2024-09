Dans la 472ème Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES, plusieurs tendances intéressantes sont révélées sur l’utilisation des jeunes de moins de 21 ans (U21) dans le Big-5, mais c’est bien l’ASSE qui ressort du lot. Explications…

Si en Espagne, le FC Barcelone, fidèle à sa tradition de formation, a toujours misé sur ses jeunes talents, c’est aussi par nécessité. La Masia, centre de formation connu et reconnu, reste un moteur de la stratégie barcelonaise, mais la pression économique et les attentes sportives peuvent parfois limiter la marge de manœuvre du club. Barcelone parvient néanmoins à conserver un certain équilibre, en faisant la promotion des jeunes formés en interne tout en restant compétitif au plus haut niveau. En accordant 22,6% de temps de jeu lors des trois dernières saisons à des U21, Barcelone bat tous les records et démontre, si besoin était, qu’on peut être un club formateur et performer au plus haut niveau.

Leipzig, Barcelone, Gerone : des stratégies « jeunes » gagnantes !

En Allemagne, le RB Leipzig incarne un modèle radicalement différent. Le club, connu pour son approche basée sur l’internationalisation et le développement de jeunes talents dictés par une politique économique basée sur le trading, a su se faire un nom en Bundesliga. Avec 14 U21 étrangers utilisés depuis 3 ans, Leipzig témoigne d’une vision qui privilégie la détection à l’échelle mondiale plutôt que de se reposer uniquement sur la formation locale.

L’Italie n’est pas en reste avec des clubs comme Parme, qui adoptent une politique de recrutement très internationale, encore plus que Leipzig ! En intégrant une majorité de jeunes talents étrangers (16 sur 17 en trois saisons), Parme cherche à pallier les éventuelles lacunes de sa formation interne. Le club italien se tourne vers un réseau de recrutement global pour étoffer son effectif

Du côté de l’Angleterre, même son de cloche pour Brighton. Le club mise beaucoup sur le recrutement de jeunes joueurs étrangers pour compléter son effectif. Dans une Premier League ultra-compétitive, cette stratégie permet à Brighton de rester dans la course, mais la prise de risque est réelle. Avec des talents internationaux intégrés progressivement, le club a su poser les bases d’un projet qui semble pour le moment solide.

ASSE : de la jeunesse par nécessité à la jeunesse par stratégie ?

Et du côté de la France ? Reims a su trouver un bon équilibre entre jeunes joueurs locaux (14) et talents étrangers (11) pour composer un effectif suffisamment performant pour se maintenir. Cette stratégie permet au club champenois de rester compétitif sans renoncer à son ADN : la formation. Strasbourg, racheté par un fonds américain en 2023 et devenu une sorte de satellite de Chelsea, a également largement rajeuni et internationalisé son effectif. Le club alsacien s’appuie de plus en plus sur des U21 détectés par l’inévitable data…

Et puis il y a l’ASSE ! Le club ligérien, malgré les difficultés économiques et sportives, s’est imposé comme le club ayant aligné le plus de jeunes U21 sur ces trois dernières saisons dans les grands championnats européens. Un constat qui témoigne de la qualité de la formation stéphanoise, mais qui traduit aussi le manque de moyens dont a souffert le club ces dernières saisons. Cela explique les chiffres séduisants, mais en trompe-l’œil, rapportés par le CIES. Ainsi, lors des trois dernières saisons, l’ASSE est le club qui a aligné le plus de U21 parmi tous les clubs du Big 5 européen ! Avec 28 U21 alignés, les Verts ont dépassé Barcelone, Reims ou encore Girone, que le PSG a difficilement battu (1-0) en coupe d’Europe cette semaine. Parmi ces 28 joueurs, seulement 3 sont issus de pays étrangers. Toutefois, ces 28 joueurs n’ont trusté que 8.7% du temps de jeu là où Barcelone (22.6%) ou Reims (15.1%) ont été plus généreux ! Autant de jeunes lancés dans le grand bain peut également s’expliquer par une stratégie permettant à l’ASSE de marquer des points dans le classement des centres de formation français.

De toute évidence, ce sont des chiffres qui pourraient évoluer si Kilmer Sports Ventures adoptait la stratégie d’autres clubs, misant sur tout sur le trading. Les Verts pourraient alors rapidement se rajeunir et s’internationaliser !