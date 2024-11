Une nouvelle fois, les Stéphanoises entament bien le second acte et mettent la pression sur Fleury. Elles sont proches d'inscrire le troisième but en début de seconde période, mais le ballon passe finalement au-dessus des buts. Lorsque Fleury récupère le ballon, les visiteuses parviennent à se montrer plus dangereuses. À l'heure de jeu, Sarah Cambot est percutée, mais l'arbitre laisse l'avantage. Amandine Pierre-Louis se saisit du ballon et est proche d'inscrire le troisième but, mais sa frappe passe au-dessus. Cependant, l'ASSE parvient enfin à se mettre presque à l’abri ! Chloé Tapia trouve Sarah Cambot, qui sert Sarah Stratigakis. Elle remporte son face-à-face, 3-0 ! Fleury tente de réagir et se montre dangereux. Après un premier tacle salvateur, le ballon revient quelques secondes plus tard dans les pieds de Fleury, et une frappe depuis l'extérieur de la surface trompe Maryne Gignoux : 3-1…