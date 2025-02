Après un nul frustrant face à Angers, l'ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi avec la réception de l'OGC Nice. Benjamin Bouchouari s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Retour sur les propos de l'international espoir marocain.

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "Son avis sur cette première saison de L1 ? Bien sûr, c'est un championnat plus élevé que Ligue 2, plus technique, mieux dans l'organisation. Je pense que je fais des bonnes choses. Je suis plus régulier que j'étais avant. Mais ce n'est pas encore la fin de saison. Il y a encore plein de choses à améliorer. Il faut que je continue. Et si j'arrive à bien progresser, je pense que je fais une bonne première saison en Ligue 1. Je pense que ça me correspond plus. Si tu compares avec la Ligue 2, mais aussi dans l'organisation. Oui, je pense que la Ligue 1, c'est un peu plus... C'est juste que les adversaires sont plus calmes. Ils ne vont pas sortir à deux sur toi. Ils sont intelligents. Tu joues avec des joueurs plus intelligents aussi. Ça fait que c'est plus facile aussi pour toi. Je pense que si tu ne joues pas, il n'y a aucun joueur qui aime ça. Du coup, tu fais tes réflexions, tu réfléchis et tu commences à travailler pour revenir plus fort."

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "Je pense que le match de Nice, c'était mon premier match, après un moment que j'ai passé en dehors du groupe. C'est une bonne référence parce que c'était compliqué en ce moment pour moi et ça donne la motivation de continuer, de ne rien lâcher et de continuer à travailler, bien sûr. C'était compliqué quand t'arrives des JO et tout se passait bien et qu'à un moment donné, tu te trouves en dehors du groupe, mais c'est comme ça, c'est le foot, c'est cruel. Il faut pas lâcher, il faut parler avec le coach, il faut voir où tu dois t'améliorer et après c’est à toi de travailler et de montrer au coach qu'il peut te faire confiance. Avec le coach, avec Loic (Perrin), ça a toujours été clair. Et après, c'est à moi de montrer chaque jour à l'entraînement ou au match, si j'ai l'occasion de jouer."

Benjamin Bouchouari (Joueur de l'ASSE) : "Apporter plus offensivement ? C'est quelque chose que le nouveau coach demande aussi, que j'apporte plus offensivement. Il y a un grand travail aussi là-dessus pour moi et je peux m'améliorer surtout sur mes statistiques, les passes décisives, le but. Et oui, c'est ça. Oui, je cherche beaucoup plus qu'avant à marquer, je pense. Offensivement, surtout dans le dernier geste, dans les dernières 25-30 mètres, je peux m'améliorer encore énormément. Et c'est à moi de continuer à progresser. Son action contre Angers ? J'ai vu la barre et je me suis dit, c'est comme ça, pas de chance, mais il faut continuer comme ça."