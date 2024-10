Après deux matchs à l’extérieur gagnaient contre Reims et Nantes, les joueuses de l’ASSE recevaient le leader du championnat. Face au Paris FC qui a marqué 14 buts en deux matchs, la tâche s’annonçait compliquée. Mais, les Vertes avaient à cœur de réaliser une solide performance face à une équipe de niveau Ligue des Champions.

C’est un adversaire d’un tout autre calibre qui se déplaçait à Saint-Etienne ce samedi à 14h. Face à l’équipe leader du championnat, Laurent Mortel s’attendait à un match difficile comme il l’a indiqué avant la rencontre sur le site officiel de l’ASSE. « Elles ont une capacité à dézoner, à se déstructurer tout en restant équilibrées. Ça pose de vrais problèmes qu’on a encore analysés hier (vendredi) mais on doit, nous aussi, aussi être capables d’apprendre de nos adversaires. »

Ce samedi, dans un stade Salif Keita copieusement garni, les joueuses de l’ASSE n’ont pas lâché. Durant la totalité de la rencontre, elles ont fait plus que résister, se créant même de nombreuses situations. C’est à la 92 ème minute que le Stade a même explosé, après un magnifique but signé Cindy Caputo.

Première mi-temps

Composition

Le XI de départ pour cet #ASSEPFC. 💚 🚨 H-1 au stade Salif-Keita. pic.twitter.com/OtjUdnROxh — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) October 5, 2024

Comme on pouvait s’y attendre sur cette rencontre, l’entame de match est surtout en faveur du Paris FC. Les visiteuses tentent de trouver la faille à plusieurs reprises en ayant en majorité la possession du ballon. Mais, l’ASSE fait bien plus que résister et jouent presque à la perfection les phases de transition. À plusieurs reprises, Cindy Caputo, ou encore Alexandria Lamontagne se retrouvent non loin du but adverse. Mais, il manque ce dernier petit geste pour réellement inquiéter la défense adverse. L’ASSE prend confiance en se rendant compte qu’il y a des coups à jouer et des espaces à exploiter

Pour autant, le Paris FC peut miser sur sa qualité physique et technique qui épuise peu à peu les joueuses de Laurent Mortel. Ces dernières subissent en fin de première mi-temps, mais restent calmes. Le score à la pause est de 0-0

Seconde mi-temps

Laurent Mortel ne procède à aucun changement, sans doute pour ne pas déstabiliser son collectif. Le but se rapproche pour les visiteuses, mais les stéphanoises ont des ressources mentales. Maryne Gignoux se montre plusieurs fois rassurante sur sa ligne de but au contraire de la gardienne du Paris FC, proche de laisser le ballon passer la ligne de ses buts sur une action qui paraissait anodine. Les offensives adverses se poursuivent. Après Maryne Gignoux, c’est Morgane Belkhiter qui sauve le ballon sur sa ligne !

Voyant que son équipe subit, et après des duels physiques intenses et des coups pris par ses joueuses, Laurnt Mortel effectue des changements. C’est tout d’abord la jeune internationale française Adèle Connesson qui rentre en jeu à la 75 ème. Cette entrée fait du bien aux Vertes qui retrouvent un second souffle. Les offensives se poursuivent, mais cette fois-ci aussi en faveur de l’ASSE. Le Stade Salif Keita l’a compris et encourage de plus belle les joueuses qui multiplient les coups de pieds arrêtés. À quelques seconds d temps additionnel, une tête passe à côté des buts parisiens.

Au bout du bout, à la 92 ème minute, l’ASSE part à l’assaut du but adverse. Alexandria Lamontagne sert parfaitement Cindy Caputo qui inscrit le but de la victoire ! Les Vertes tiendront ce score jusqu’à a la fin. C’est une victoire très importante face à l’équipe qui était leader du championnat. Avec neuf points sur neuf possibles, l’ASSE réalise un début de saison parfait !

Le but de Cindy Caputo qui vient offrir la victoire à l’@ASSEFeminines en fin de match face au @PFC_feminines 💥#ArkemaPL pic.twitter.com/xMfSxf9xzs — Arkema Première Ligue (@ArkemaPL) October 5, 2024

Crédit photo : Allez_LesVertes