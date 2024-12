Nous sommes à la mi-saison du championnat d'Arkema première Ligue. Après onze journées, les joueuses de l'ASSE occupent la 7ᵉ position du classement. Entre hauts et bas, cette première partie de saison marque un tournant important pour l'équipe depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures.

Promues à l’issue de la saison 2022-2023, les Stéphanoises ont atteint leur premier objectif : se maintenir. Sous la présidence d’Ivan Gazidis, Saint-Étienne nourrit de grandes ambitions pour les saisons à venir. En juin dernier, il confiait au Progrès :

« Je connais les capacités de Huss (Fahmy) et Jaeson (Rosenfeld). Ce sont des experts du football, et je sais ce qu’ils peuvent apporter à l’ASSE. [...] Les féminines, à l’ASSE, c’est un des points sur lequel on souhaite progresser. On y mettra les moyens. »

Pour l’heure, l’objectif principal reste d’assurer une nouvelle fois le maintien. Avec un effectif renouvelé par l’arrivée d’une dizaine de joueuses, le club s’est renforcé à tous les postes, misant à la fois sur la jeunesse, avec Adèle Connesson, et l’expérience, représentée notamment par Easter Mayi Kith.

Un début prometteur pour l'ASSE

Après une préparation encourageante, l’ASSE a confirmé en championnat avec trois victoires consécutives face à Reims, Nantes et le Paris FC. Ces neuf points en trois journées ont permis aux Vertes de se mettre rapidement en sécurité.

Cependant, la suite a été plus compliquée. Une défaite cinglante contre Le Havre, pourtant à leur portée, a marqué un coup d’arrêt. Deux journées supplémentaires furent nécessaires pour retrouver la victoire, un 3-2 laborieux face à Fleury. Les Stéphanoises menaient 3-0 avant de voir leurs adversaires revenir dangereusement au score.

Le derby : un choc difficile à encaisser

Quelques jours plus tard, les Vertes affrontaient l’OL dans un derby toujours spécial. Malheureusement, l’écart entre les deux équipes s’est traduit sur le terrain par une lourde défaite 11-0. Cet échec a servi de leçon, comme l’expliquait Laurent Mortel :

« Sans les accabler, on a demandé aux filles de prendre leurs responsabilités. Même si l’adversaire a une qualité incomparable, il y a une blessure d’orgueil. La seule réponse est de performer contre notre prochain adversaire. »

Le match suivant face à Montpellier n’a pas permis de rebondir. Cependant, une victoire 2-0 contre Guingamp, lanterne rouge, a redonné de l’élan à l’équipe. Lors de la dernière journée contre le PSG, les Stéphanoises ont montré du cœur à Geoffroy-Guichard, bien que battues 3-0.

Le mercato hivernal important pour l'ASSE ?

En décembre, l’ASSE a annoncé ses premières recrues pour renforcer l’effectif. La défenseure Marion Romanelli a rejoint l’équipe, suivie par la jeune Marie Dehri. Avec huit et douze points d’avance sur Le Havre et Guingamp, les deux dernières équipes du championnat, les Vertes semblent bien parties pour atteindre leur objectif principal : le maintien. Septièmes elles comptent cinq victoires et six défaites. Ce sont d'ailleurs les seules à ne pas avoir concédé de matchs nuls avec Guingamp.

Comment va débuter 2025 ?

La seconde partie du championnat reprendra le 8 janvier avec la réception de Reims. Quelques jours plus tard, les Vertes entreront en lice en Coupe de France, affrontant l’Olympique de Marseille.

À mi-parcours, l’ASSE affiche un bilan contrasté, mais encourageant pour une équipe récemment promue. Entre moments de doute et victoires, les Stéphanoises construisent leur avenir tout en gardant le maintien comme priorité immédiate.

