Peuple Vert est un média indépendant créé en 2015, dédié à l'actualité de l'AS Saint-Étienne (ASSE). Nous mettons tout en œuvre pour diversifier notre site en adaptant nos contenus à chaque réseau social. Pour nous aider à évoluer et à toucher un public plus large, n’hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes que nous animons avec soin.

Facebook

Ancêtre des réseaux sociaux, Facebook compte parmi ses nombreux fidèles "Peuple Vert". L'occasion de relayer nos articles qui vous reconduiront sur le site mais aussi de partager vos opinions via les commentaires avec d'autres supporters de l'ASSE.

X (Anciennement Twitter)

Sur le compte Twitter (@peuplevert), Nous partageons régulièrement des informations, des analyses et des interviews concernant le club. Beaucoup de nos posts sont des liens pour venir vers le site officiel. N'hésitez pas à vous abonner (ici) pour suivre notre actualité sur ce réseau social.

Instagram

Sur notre compte Instagram (@peuplevert), nous partageons en temps réel des informations, des analyses et des interviews concernant le club. Des visuels sur l'actualité sont régulièrement réalisés pour s'adapter à la formule qui est proposée par ce réseau social.

Bluesky

Vous pouvez également nous retrouver sur le nouveau réseau social Bluesky. Un réseau social dans lequel le contenu est proche de ce que nous proposons sur X.

Youtube

Nous vous invitons également à découvrir notre chaîne YouTube, riche en contenu varié. Chaque lundi, le Sainté Night Club analyse l'actualité de l'ASSE, tandis que d'autres formats viennent compléter l'offre : les chroniques de Joss Randall, des podcasts consacrés à la formation, des analyses d'avant-match, et bien d'autres encore. Ces diverses options offrent à nos abonnés une manière unique et dynamique de suivre l'actualité. Vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant ici.

Enfin, Peuple Vert propose une application mobile disponible sur le Play Store et l'Apple Store, offrant des notifications en temps réel sur l'actualité des Verts, le suivi des matchs et l'accès à leur émission hebdomadaire, le Sainté Night Club.

Notre engagement et notre passion pour l'ASSE se reflètent dans la diversité des contenus que nous proposons, faisant de Peuple Vert une source d'information la plus complète possible. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents canaux afin de rien rater de l'actualité stéphanoise.