Ce vendredi, l'ASSE affrontera le Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard. Pendant ce temps, le mercato des Vertes continue de s'animer. L'objectif est de renforcer un effectif qui essaye de reprendre peu à peu confiance.

L'ASSE se renforce

La semaine dernière, les Stéphanoises ont solidifié leur défense en accueillant Marion Romanelli. La nouvelle recrue a immédiatement été intégrée. Elle a disputé ses premières minutes sous le maillot vert lors de la belle victoire 2-0 contre Guingamp. Maintenant, Laurent Mortel et son staff s'attaque à un autre chantier, le milieu de terrain ! Ainsi, ce mercredi, le club a officialisé l'arrivée de Marie Dehri, âgée de 21 ans.

Originaire de Cussac-Fort-Medoc en Gironde, Marie Dehri est un pur produit de la Nouvelle-Aquitaine. Après avoir fait ses premiers pas sur les terrains de football, c’est tout naturellement que la jeune milieu de terrain débarque du côté des Girondins de Bordeaux, le club phare de sa région. Arrivée en 2016, elle passe alors les étapes de la formation, étant notamment particulièrement performante avec les U19 du club au scapulaire.

En 2022/2023, Marie Dehri intègre le groupe professionnel des Girondins de Bordeaux, pensionnaire d’Arkema Première Ligue. Du haut de ses 20 ans, elle participe à 16 rencontres dans l’élite. Lors de l’exercice suivant, la milieu de terrain prend part à 17 nouvelles rencontres, étant projetée en haut de l’affiche comme plusieurs jeunes joueuses de la formation bordelaise.

À la recherche d’un nouveau projet depuis la relégation administrative de l’équipe féminine des Girondins de Bordeaux, Marie Dehri intègre le groupe professionnel de l’ASSE. La milieu de terrain de 21 ans portera désormais le numéro 21.

Marie Dehri : "Je suis très heureuse de signer à l'ASSE. C'est un beau projet, dans un grand club, et je suis ravie d'en faire partie. J'ai vraiment hâte de le commencer et je suis aussi très contente de retrouver les terrains pour donner tout ce que j'ai à proposer."

Laurent Mortel, entraîneur de l’ASSE : "Marie était à la recherche d'un club structuré pour rejoindre un effectif dans lequel elle pouvait œuvrer et s'épanouir. Elle va figurer dans notre groupe et lui apporter sa jeune expérience. C'est une jeune joueuse qui cherche à relancer sa carrière. Il y a un projet commun et on cherche ce genre de profil pour pouvoir s'accompagner mutuellement."

