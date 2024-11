Le Derby s'approche à grands pas. Un match toujours particulier pour les deux équipes qui se retrouvent après deux saisons de disette. Léo Pétrot (ASSE) s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Mouiller le maillot

Léo Pétrot (Défenseur de l'ASSE) : "Il faudra y aller relâchés. C’est un match important, on le sait, mais ça reste un match de foot. On ira avec nos principes, nos valeurs. Ces valeurs-là, elles seront obligatoires dans ce match. Il ne faudra pas faire n’importe quoi, il faudra rester structuré parce qu’il y a une belle équipe en face. Mais il faudra aussi un brin de folie, un état d’esprit irréprochable. Il faudra mouiller le maillot. On sait qu’ils ont de très bons joueurs, qu’ils visent l’Europe. On sait que ce sera difficile, d’autant plus là-bas, où on n’a pas encore gagné cette saison. Mais ce serait une belle opportunité de lancer notre saison à l’extérieur. On veut réitérer les performances contre Strasbourg, dans les duels, dans l’intensité, et avec un bloc compact.

À domicile, on a toujours le soutien de nos supporters, de Geoffroy-Guichard. Ça nous pousse, c’est certain. Mais il faut parvenir à basculer cet état d’esprit sur les matchs à l’extérieur, surtout pour un match comme celui-ci. On doit être plus concentrés, plus rigoureux. Ce match arrive au bon moment pour travailler ces détails. On veut maintenir l’intensité, être proches les uns des autres, concéder le moins d’occasions possible. Et offensivement, on doit conserver ce qu’on a bien fait, que ce soit sur nos transitions ou nos sorties de balle, pour se créer des opportunités.

Léo peut aider l'ASSE

Léo Pétrot (Défenseur de l'ASSE) : "C’est vrai que j’ai dû me réadapter physiquement avec ma blessure en début de saison, mais je me sens de mieux en mieux. La Ligue 1 demande plus d’efforts, il faut s’adapter. Mais je me sens prêt, et mon objectif est d’aider l’équipe.

Ce derby est un match particulier. Il y a beaucoup de pression, d’attente, c’est un gros match. Mais ça reste un match de football. Il ne faut pas jouer le match avant qu’il n’arrive. Il faut rester concentrés, garder nos habitudes, et maintenir la motivation. J’ai beaucoup de souvenirs de derby, mais je pense surtout au centième, avec le coup franc de Dimitri Payet et la victoire à l’extérieur. C’était un moment spécial, que j’ai vécu avec ma famille. Ce sont des souvenirs marquants.

Quand on était en Ligue 2, on pensait déjà aux derbies et aux gros matchs en Ligue 1. On a eu la chance de ne rester que deux ans en Ligue 2. Là, on va tout faire pour apprécier et honorer ce genre de match, car on s’est battus pour remonter. On veut vivre des moments comme ça."