Tout juste promue en Ligue 1 après deux années dans l'anti-chambre, l'ASSE retrouve enfin le derby. Opposition mythique, témoignage d'une rivalité sans équivalence. Saint-Étienne affronte l'Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45). Le club a communiqué le groupe d'Olivier Dall'Oglio.

Une lourde défaite 4-2 face à Angers, alors concurrent au maintien. "On fait trop de cadeau", la colère était perceptible chez Olivier Dall'Oglio en salle de conférence de presse. Mais une prestation aboutie face à Strasbourg change clairement la donne une semaine avant le derby. Désormais solide avec l'utilisation d'un bloc bas, l'ASSE a mis à mal la formation de Liam Rosenior. "Le coach stéphanois a été incroyable parce qu'il a fermé les espaces. Nous n'avons pas pu faire ce que doit faire une équipe qui a la possession.", évoquait le coach du RCSA après la défaite des siens.

"C'est la meilleure manière d'aborder le derby". Le coach de l'ASSE l'admet ; les Stéphanois avaient besoin de confiance avant de retrouver l'Olympique Lyonnais.

L'infirmerie se vide

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio semblent dans de meilleures dispositions avant le déplacement chez les vilains. Avec le retour d'Yvann Maçon face à Strasbourg, l'infirmerie de l'ASSE se vide au fil des semaines. Malgré la suspension de Mathieu Cafaro (accumulation de cartons jaunes), Pierre Cornud a repris l’entraînement collectif la semaine dernière. Le latéral pourrait être présent à Lyon pour soulager une défense en souffrance. Au même titre qu'Ibrahima Wadji, après plusieurs semaines de rééducation à Clairefontaine.

Olivier Dall'Oglio devra en revanche composer sans Ben Old. Gravement blessé au genou à l'entraînement, le Néo-Zélandais devrait manquer entre quatre et six mois de compétition. De son côté, Anthony Briançon a repris la course la semaine dernière et Thomas Monconduit poursuit sa rééducation.

Le groupe de l'ASSE

L'heure du retour du mythique derby a sonné. Le club du forez a communiqué les joueurs choisis par Olivier Dall'Oglio pour le déplacement au Groupama Stadium.