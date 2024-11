Les week-ends se suivent et se ressemblent, ou presque, pour les joueuses de l'ASSE. Après trois victoires, puis trois défaites lors des six premières journées, il est temps de rompre cette série. Les Stéphanoises auront fort à faire face à Fleury dans cette septième journée d'Arkema Première Ligue, une rencontre qui s’annonce cruciale. Rendez-vous ce samedi à 17h au Stade Salif Keita !

Un début de saison en dents de scie pour l'ASSE

La semaine dernière, l'ASSE a retrouvé la compétition après une trêve internationale de près de deux semaines. Les Vertes n'ont pas réussi à reproduire ce qui faisait leur force en début de saison : une solidité défensive alliée à une efficacité offensive. Ce match contre un promu a rappelé aux Stéphanoises leur véritable objectif de la saison. C'est ce qu’a souligné Laurent Mortel après la rencontre.

"On ne s’est pas vus trop beaux trop vite après nos trois succès lors des trois premières journées. Notre objectif est de jouer le maintien, avec l’effectif qui est le nôtre. Il ne faut pas se tromper. On est 8es ce soir, il faut consolider cette 8e place et arrêter de penser qu’on va jouer mieux que ça. L’an passé, on battait nos concurrents directs, mais cette année, on n'en est pas capables. Strasbourg a été efficace, mais pas forcément supérieur à nous. Dans le foot, il n'y a qu’une chose qui compte : les points pris."

Fleury, une équipe surprenante

Trois places séparent l'ASSE, huitième, de Fleury, cinquième. Cependant, l'écart au classement n’est que d'un point. Avant la dernière journée, l'ASSE était même devant son adversaire du week-end. Fleury alterne entre bons et mauvais résultats, mais il est important de noter que leurs deux seules défaites de la saison ont été contre Lyon et le PSG, les deux meilleures équipes du championnat. Lors de leur dernier match, les joueuses de Fleury se sont imposées 4-1 contre Reims. Les Stéphanoises tenteront de renouveler la victoire de la saison passée à domicile, où elles s'étaient imposées 1-0 !