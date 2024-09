À trois semaines de la reprise du championnat de Arkéma Première Ligue, les joueuses de l’ASSE poursuivent leur préparation. Ce vendredi à 17h avait lieu le troisième match de préparation face à Reims.

Les stéphanoises enchaînent les rencontres

Après leur défaite 2-1 face au Paris FC, il y a deux semaines, les joueuses de l’ASSE se sont imposées contre Nice 4-0 la semaine passée. Malgré ce résultat positif face à une équipe de D2, Laurent Mortel ne se montrait pas si satisfait que l’on aurait pu l’imaginer. Cela montre la haute exigence du club qui a de belles ambitions cette saison.

« On a gagné ce match en inscrivant 4 buts mais aujourd’hui on a été un peu en dessous. Il y a parfois des contenus qui ne sont pas à la hauteur de ce que l’on demande. Même si on a été capable de marquer à quatre reprises, et c’est très bien de l’avoir fait, on doit être en capacité de changer nos animations, de proposer plus de courses pour pouvoir poser davantage de problèmes à nos adversaires. Il ne faut pas retenir cette victoire 4-0, elle serait trompeuse. Le contenu est largement à améliorer et je vais m’efforcer à travailler là-dessus sans retenir la victoire. »

Opposées à Reims ce vendredi, les joueuses de l’ASSE rencontraient leur première adversaire de la saison à venir. L’occasion de mieux connaître l’état de forme de cette adversaire.

Le match ASSE – REIMS

La rencontre se disputait sous la chaleur à Beaune. Laurent Mortel a décidé d’alligner une première équipe solide pour aborder le match, composé de : Gignoux – Bogi, Martinez, Mayi Kith, Tapia – Champagnac (C), Cambot, Ali Nadjim – Caputo, Lamontagne, Pierre-Louis.

Première mi-temps

Le live tweet de l’ASSE a permis de suivre les plus belles occasions de la rencontre. Durant la première mi-temps, stéphanoises et joueurses de Reims ne se sont montrés guère dangereuses. Alexandria Lamontagne a tenté sa chance à la 18e minute de jeu, mais la gardienne adverse s’est emparé du ballon. Une pause fraicheur a eu lieu à la moitié de ce premier acte. Les stéphanoises tentent, à l’image d’une frappe qui passe juste à côté du poteau à cinq minutes de la mi-temps. Alors que l’on semblait se diriger vers un score de 0-0 à la mi-temps, Alexandria Lamontagne en a décidé autrement ! 1-0 pour les Vertes au bout de la 45+3′

Le but en images ! 💚 pic.twitter.com/GnSqseAkw0 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) August 30, 2024

Seconde mi-temps

Laurent Mortel a profité du second acte pour effectuer plusieurs changements. Dès l’entame de la seconde mi-temps, Fiona Bogi et Amandine Pierre-Louis ont cédé leur place à Morgane Belkhiter et Sarah Stratigakis. Cindy Caputo est proche d’inscrire un coup franc à la 53 ème minute de jeu, mais la gardienne de Reims s’interpose. Les stéphanoises se montrent plus incisives, mais Reims ne craque pas. L’ASSE continue d’opérer plusieurs changements

68e : Plusieurs changements pour l’effectif de Laurent Mortel. 🔄 ➡️Emma Templier, Faustine Bataillard, Marine Perea et Amandine Pierre-Louis.

⬅️Maryne Gignoux, Chloé Tapia, Sarah Cambot et Nadjma Ali Nadjim. 💚1-0🔴 #ASSESDR — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) August 30, 2024

Biens dans leur match, les stéphanoises insistent et inscrivent le second but. Cindy Caputo se charge du corner et Lisa martinez marque de la tête ! Amandine Pierre-Louis inscrit le troisième but deux minutes plus tard à la 79 ème minute. De nouveaux changements ont lieu.

80e : Easther Mayi Kith, Sarah Cambot et Adèle Connesson ont fait leur entrée à la place d’Alexandria Lamontagne, Cindy Caputo et Solène Champagnac. 💚3-0🔴 #ASSESDR — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) August 30, 2024

Un quatrième et dernier but intervient à la 86 ème minute de jeu. Servie par Fiona Gabi, Sarah Cambot pousse le ballon au fond des filets. Les stéphanoises terminent bien mieux le match Reims.