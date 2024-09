L’AS St-Etienne le savait, Claude Puel en tête, mais également tous les éducateurs du centre de formation, avec Saliba et Fofana, elle tenait deux futurs professionnels. De là à imaginer que les deux défenseurs centraux se retrouvent un jour en équipe de France ? Leurs débuts n’ont pas trompé les supporters stéphanois qui savaient déjà qu’ils allaient voir évoluer sous d’autres cieux la future arrière-garde des Bleus ! Retour sur leur trajectoire…

William Saliba, né le 24 mars 2001 à Bondy, et Wesley Fofana, né le 17 décembre 2000 à Marseille, ont tous deux commencé leur carrière dans de petits clubs locaux avant de rejoindre le centre de formation de l’AS Saint-Étienne.

Des débuts précoces et déjà l’évidence !

Saliba fait ses premiers pas en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019, à seulement 17 ans. Sa maturité et sa lecture du jeu impressionnent rapidement, ce qui lui permet de s’imposer comme un titulaire régulier au sein de la défense stéphanoise. Fofana, quant à lui, débute la même saison, mais doit attendre un peu plus longtemps avant de se faire une place de titulaire. Cependant, ses qualités physiques et son anticipation font de lui un joueur clé en peu de temps.

Le talent des deux jeunes défenseurs ne passe pas inaperçu. En juillet 2019, William Saliba est transféré à Arsenal pour environ 30 millions d’euros. Toutefois, le club londonien choisit de le prêter immédiatement à Saint-Étienne pour une saison supplémentaire, afin qu’il continue de se développer dans un environnement familier. Saliba retourne ensuite à Arsenal, mais il est à nouveau prêté, cette fois à l’OGC Nice et à l’Olympique de Marseille, où il éclate un peu plus aux yeux du grand public. A la fin de cet exercice, il obtient le titre de meilleur jeune joueur de Ligue 1.

Arsenal, Leicester puis Chelsea : l’appel de la Premier League !

De son côté, Wesley Fofana est transféré à Leicester City en octobre 2020, pour environ 35 millions d’euros, après une saison complète en Ligue 1. À Leicester, il s’impose immédiatement comme un élément central de la défense. Sa rapidité d’adaptation à la Premier League est remarquable, et il joue un rôle prépondérant dans la victoire de Leicester en FA Cup en 2021. Toutefois, son ascension est freinée par une grave blessure au péroné en août 2021, qui le tient éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Malgré sa blessure, Fofana continue de susciter l’intérêt des grands clubs. En août 2022, Chelsea n’hésite pas à débourser environ 80 millions d’euros pour s’attacher ses services, faisant de lui l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire. À Chelsea, Fofana est perçu comme un investissement à long terme, bien qu’il soit encore freiné par des problèmes physiques récurrents.

Pendant ce temps, William Saliba retourne à Arsenal pour la saison 2022-2023 et devient rapidement un pilier de la défense sous les ordres de Mikel Arteta. Son impact en Premier League est immédiat, et il s’affirme comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs de la ligue, confirmant les espoirs placés en lui depuis ses débuts.

Des destins croisés en équipe de France

Ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé la sélection française qui allait affronter la Belgique et l’Italie lors de la trêve internationale. Si la présence de William Saliba n’est plus une surprise, Wesley Fofana attendait avec impatience de savoir si le sélectionneur de l’équipe de France allait de nouveau lui faire confiance après avoir déjà fait appel à lui face à la Grèce (sans qu’il joue) et contre Gibraltar (titularisé), en juin 2023. C’est officiel depuis hier, Fofana retrouvera bien Saliba à Clairefontaine lors du prochain regroupement des Bleus ! Une fierté pour toute la formation stéphanoise qui ne doute pas de voir un jour les deux anciens stéphanois occuper les postes d’axiaux dans la défense de l’équipe nationale. Les deux anciens Verts n’en ont pas terminé de croiser leurs routes…