Les féminines de l’ASSE sont en pleine préparation avant le retour de la D1 Arkema. Une compétition qui reprendra dans près d’un mois (21 septembre). Après une belle saison 2023-2024, les Vertes auront à cœur d’au moins égaler leur performance. Les stéphanoises de Laurent Mortel se déplaceront à Reims en ouverture du championnat.

En attendant, les effectifs des différentes équipes se peaufinent et l’ASSE vient d’engager une nouvelle recrue.

Une canadienne à l’ASSE !

Voici le communiqué de l’ASSE : « Originaire de Toronto, Sarah Stratigakis a 8 ans lorsqu’elle débute le football avec les Woodbridge Strikers puis l’Unionville Milliken SC. En 2017, elle s’expatrie aux États-Unis et intègre l’université du Michigan. Dans le même temps, elle commence à jouer pour l’Aurora FC, pensionnaire de la ligue semi-professionnelle de l’Ontario avant de rejoindre, la saison suivante, les Oakville Blue Devils FC.

En 2022, la milieu de terrain au profil plutôt défensif quitte sa terre natale pour l’Europe et, plus précisément, la Suède, où elle s’engage avec le Vittsjö GIK. Elle dispute alors une saison en Damallsvenskan avant de rejoindre le championnat anglais et les couleurs de Bristol City. Sur le plan international, Sarah Stratigakis défend les couleurs du Canada depuis 2014 (5 sélections) et a connu ses débuts avec l’équipe première à l’âge de 16 ans.

Pour la saison 2024-2025, c’est sous le maillot Vert que la milieu de terrain de 25 ans s’apprête à découvrir l’Arkema Première Ligue. Bienvenue, Sarah ! »

Les réactions après la signature !

Sarah Stratigakis : « Je suis très heureuse de rejoindre l’ASSE, un club emblématique. J’ai eu d’excellents échanges avec l’entraîneur, un très bon premier contact avec mes nouvelles coéquipières, donc c’est un bon début ! Je vais maintenant découvrir le football français et l’Arkema Première Ligue, un championnat relevé avec des joueuses de grande qualité. J’en suis ravie. »

Laurent Mortel : « Sarah est une milieu défensive qui sort du championnat anglais, avec de belles références, notamment en Équipe nationale du Canada. Il va lui falloir un peu de temps pour s’adapter, mais c’est une joueuse portée vers l’avant avec de la justesse technique. J’attends d’elle qu’elle nous apporte de la verticalité, pour faire notamment jouer nos joueuses de vitesse sur les côtés. »

Crédit photo : asse.fr