L’ancienne joueuse de l’ASSE, Kelly Gago, a été appelée pour disputer l’Euro féminin 2025 avec l’équipe de France. Une belle récompense pour celle qui évolue désormais à Everton.

Passée par l’AS Saint-Étienne entre 2016 et 2022, Kelly Gago ne cesse d’impressionner par sa régularité et son sens du but.

De l’ASSE à Everton : l’ascension de Kelly Gago

Après son log passage à Saint-Etienne, l’attaquante a ensuite pris la direction de l'Italie. Elle a ensuite rejoint le FC Nantes où elle a brillé en première partie de saison en Arkema Première Ligue. Ses performances lui ont ouvert les portes d’un transfert en Angleterre. Du côté d’Everton, où elle poursuit sa progression au plus haut niveau.

Sa capacité à s’adapter rapidement et son intelligence de jeu ont conquis les observateurs, jusqu’à attirer l’œil du sélectionneur des Bleues.

Kelly Gago retenue pour l'Euro, Cindy Caputo laissée de côté

Ce jeudi, sur le plateau de TF1, Laurent Bonadei a officialisé la liste des 23 Bleues retenues pour disputer l’Euro féminin 2025 en Suisse. Parmi les attaquantes convoquées, Kelly Gago figure aux côtés de Diani, Katoto, Mateo ou encore Malard. Un signal fort envoyé par le sélectionneur, qui mise sur sa polyvalence et sa belle forme actuelle.

Une autre ancienne stéphanoise, Cindy Caputo, avait également goûté à l’équipe de France en octobre 2024, en même temps que Gago. Mais celle qui vient de quitter l’ASSE pour rejoindre Fleury n’a finalement pas été retenue pour cet Euro.

Une compétition relevée attend les Bleues en Suisse

Le coup d’envoi de l’Euro féminin 2025 sera donné le 2 juillet prochain. La France figure dans le redoutable groupe D, en compagnie de l’Angleterre, des Pays-Bas et du pays de Galles. Autant dire que chaque match comptera, et que les Bleues devront se montrer solides dès la phase de groupes.

L’absence de cadres historiques comme Renard, Dali ou Le Sommer, écartées depuis la fin de la Ligue des Nations, marque un tournant pour cette sélection. Place à une nouvelle génération, dans laquelle Kelly Gago s’installe avec ambition. Pour elle, cet Euro sera l’occasion rêvée de confirmer tout son potentiel sur la scène européenne.