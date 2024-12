Ce vendredi soir à 21h, les féminines de l’ASSE reçoivent le Paris Saint-Germain au stade Geoffroy-Guichard. Ce sera leur premier match de la saison dans cette enceinte. Il s'agiera d'un véritable test face à l’une des meilleures équipes d'Arkema Première Ligue

Une victoire précieuse face à Guingamp pour l'ASSE

Les Stéphanoises restent sur une belle victoire contre l’En Avant Guingamp (2-0). Un succès qui leur a permis de se repositionner dans le classement. Actuellement sixièmes, elles comptent déjà onze points d’avance sur la zone rouge. Il s'agit d'une option intéressante pour le maintien. Cette performance contre une équipe guingampaise en difficulté (dernière du championnat) a permis de rassurer quelques peu les Vertes en difficultés ces dernières semaines.

Laurent Mortel, l’entraîneur stéphanois, a salué l’état d’esprit de ses joueuses après ce succès : "Il faut savoir dire aux joueuses que c’est bien quand ça l’est, parce qu’on prend trois points, mais leur dire aussi que le score n’est pas à la hauteur de ce qu’on a fait. Le PSG arrive dès la semaine prochaine et on n’aura pas autant d’occasions, donc l’efficacité devra être différente. Je leur ai rappelé ce qu’on n’avait pas réussi à faire contre Lyon. Quand on voit l’agressivité et l’intensité que les Rémoises ont mises hier soir (vendredi) contre Lyon, ça donne un score bien plus étriqué que celui que l'on a encaissé. Nous devrons être capables à Geoffroy-Guichard d’être plus présentes."

Un défi monumental contre Paris

Face au Paris Saint-Germain, la tâche sera bien plus difficile. Deuxièmes du championnat, les Parisiennes sont les principales rivales de l’Olympique Lyonnais. Pourtant, elles ne sont pas invincibles : elles ont concédé un match nul (1-1) contre le Paris FC lors de la dernière journée. Ce petit faux pas peut-il profiter aux Stéphanoises ?

Pour rappel, en début de saison, l’ASSE avait créé la surprise en s’imposant face au PFC. Mais depuis, la saison a été plus compliquée pour les Vertes.

Geoffroy-Guichard, le théâtre des grandes rencontres

Ce sera la seconde fois en 2024 que les féminines jouent à Geoffroy-Guichard, après le derby d’avril dernier. Malheureusement, cette rencontre coïncide avec le déplacement des hommes à Toulouse, un chevauchement regrettable...

Néanmoins, les Stéphanoises auront besoin du soutien de leur public face au PSG. Vous pouvez toujours réserver vos billets sur le site de la billetterie de l'ASSE

Ce qu’il faut savoir avant ASSE-PSG :

Arbitre centre : ALEXANDRA COLLIN

Arbitre assistant 1 : CLOTHILDE BRASSART

Arbitre assistant 2 : SIHAM BOUDINA

Arbitre remplaçant : JADE MONGIAT

Délégué principal : ALCIDES BARROS DA SILVA

Délégué adjoint 1 : FREDERIC SUSSEY

La rencontre sera à suivre sur Canal+Foot

