L'ancien joueur de l'ASSE, Maxence Rivera, s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères de But Sainté. Il y évoque son départ, ses envies et surtout la suite de sa carrière.

Une fin d'aventure stéphanoise

Sans nouvelles du club, il a compris que son avenir devait s'inscrire ailleurs que dans le Forez : "Je n’ai pas prolongé car personne ne m’avait contacté, et je pense que c’est une page qui devait se tourner. Il fallait que j’aille voir ailleurs, mon prêt au Puy a été une réussite. Et puis, en revenant, je joue, je ne joue pas, c’était un peu les montagnes russes. Il me fallait un club un peu plus stable pour que je joue le plus de matchs possibles."

Un départ à Dunkerque qui a sonné comme une évidence : "Ils étaient venus me voir sur certains matchs avec l’ASSE, notamment en réserve, et ça s’est fait naturellement. On m’a contacté, on a contacté mes agents, et puis après c’était clair dans ma tête. Il me fallait un club qui me voulait vraiment, et au final je ne suis pas déçu, et même très content d’être ici. "

Un retour est-il possible à l'ASSE ?

Le joueur formé à l'ASSE ne ferme pas la porte : "C’est une idée plutôt bien. Dans un premier temps, je veux gravir les échelons, mais après pourquoi pas. S’ils viennent me rappeler, ça sera à réfléchir, à voir aussi avec les autres propositions. C’est un club qui me connaît donc ça sera peut-être une facilité. Pour l’instant, je n’en suis pas là, je me concentre sur Dunkerque et ma saison."

Il conclut par "Je regarde la plupart des matchs quand je peux, c’est mon club formateur donc je n’oublierai jamais ça. Être monté, c’est une fierté, j’ai été formé à l’ASSE, donc ça fait toujours quelque chose. Ce ne sont que des bons souvenirs. La communion avec les supporters, au stade et à l’aéroport, c’était incroyable. J’espère que je vivrai une autre montée cette saison."