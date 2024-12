Ce vendredi, l’ASSE se déplace à Toulouse en ouverture de la 15ème journée de Ligue 1. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio restent sur 2 défaites consécutives. Les Verts aimeraient repartir avec un succès pour leur dernier match de championnat de l’année civile. L’entraîneur stéphanois s’est présenté en conférence de presse à la veille de ce déplacement. Voici ses mots concernant l’état de l’infirmerie avant Toulouse - Saint-Etienne.

Beaucoup de forfaits pour l’ASSE

L’ASSE devra composer avec de nombreuses absences pour ce dernier déplacement de 2024. Ben Old, gravement touché au genou, reste indisponible pour plusieurs mois. Le néo-zélandais est absent depuis fin octobre. Thomas Monconduit et Anthony Briançon poursuivent une reprise progressive avec le groupe. L’ancien nîmois espère d’ailleurs rapidement connaître sa première convocation de la saison. Mickaël Nadé a également participé aux séances d’entraînement collectives depuis une dizaine de jours.

Opéré la semaine dernière, pour un nettoyage du genou, Yvann Maçon sera absent plusieurs semaines. Ibrahima Wadji a de nouveau rechuté avant la rencontre face à Marseille. Une énième blessure au genou venant une fois de plus le contraindre au forfait. Aïmen Moueffek, victime d’une béquille à Rennes, n’a pas participé à la rencontre face aux olympiens.

Augustine Boakye n’est plus suspendu mais reste forfait. Le Ghanéen s’est blessé avant de se rendre à Rennes. Mathieu Cafaro est va purger son second et dernier match de suspension après son carton rouge reçu en Bretagne.

Les mots d’ODO

Ce jeudi, Olivier Dall’Oglio s’est prêté à la traditionnelle conférence de presse d’avant match. L’entraîneur de l’ASSE a fait le point sur son effectif avant le déplacement à Toulouse :

"Pas de changement comparé à la semaine dernière : Mathieu Cafaro est toujours suspendu et nous ne notons pas de retour sur ce match. Il y a des évolutions positives quand même : Mickaël Nadé avance bien, Yvann Maçon poursuit son chemin, Augustine Boakye a recommencé à trottiner, comme Aïmen Moueffek."