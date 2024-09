Les nantais étaient en conférence de presse à l’approche de la rencontre entre l’ASSE et le FC Nantes. L’entraîneur Antoine Kombouaré et l’attaquant Mathis Abline ont donné leurs impressions avant la rencontre à venir. Extraits tirés de L’équipe et Ouest-France.

« On s’attend à ce qu’ils mettent beaucoup d’agressivité » (Antoine Kombouaré avant Nantes-ASSE)

Une équipe de Saint-Etienne revancharde ? « On s’attend à ce que ce soit une autre équipe. À une équipe qui a été touchée psychologiquement mais dans la semaine, nous, on a beaucoup travaillé sur le duel, l’agressivité à laquelle on s’attend à ce qu’ils mettent. Eux aussi ont dû faire un gros travail sur la confiance pour retrouver de la solidité » dixit Antoine Kombouaré.

Un affrontement mental ? « Oui, complètement. Eux, ils ont leurs soucis mais j’ai les miens aussi, chacun ses problèmes. On a le sentiment d’avoir fait deux bons derniers matches (1-2 contre Reims et 1-1 à Angers), en étant meilleurs que notre adversaire direct, mais on en sort qu’avec 1 point. La leçon, c’est que peu importe comment tu joues, le très haut niveau se résume à ton efficacité. »

« On s’attend à affronter des revanchards » (Mathis Abline en conférence de presse ce vendredi)

Mathis Abline : « On ne connaît pas leur réaction, on doit se concentrer sur nous. On attend à affronter des revanchards. Une telle défaite, ça touche tout, ça touche la fierté. On doit être attentif, mais aussi serein dans notre jeu. »

Comment aborder le match ? « Ils ont aussi battu Lille (1-0). Les premières minutes vont être super importantes. Il faut continuer de les enfoncer et ne rien leur laisser dès le début de match. On a aussi à cœur de retrouver la victoire, de repartir sur une dynamique positive. On est encore positionné dans la partie haute du tableau et on a envie d’y rester le plus longtemps possible. »