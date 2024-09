Après un premier succès acquis à l’extérieur 2-1 contre Reims, les joueuses de l’ASSE sont parvenues à parfaitement lancer leur saison. Ce week-end, elles vont enchaîner un second déplacement du côté de Nantes.

Une première victoire qui lance parfaitement la saison de l’ASSE

Laurent Mortel a parfaitement réussi son coup le week-end dernier. Après avoir ouvert le score, les joueuses de l’ASSE ont rapidement doublé la mise. Même si Reims est revenu à 1-2 peu avant la mi-temps, les Vertes ont tenu en seconde mi-temps. Même s’il y a eu cette victoire, le coach stéphanois veut rester prudent et attend plus de ses joueuses.

« Je suis satisfait de prendre ces trois points, car on a globalement été en difficulté sur l’ensemble du match. On peut saluer notre capacité à faire face aux actions adverses et à rester en bloc, ça nous servira tout au long de cette saison. L’essentiel, c’est la victoire, mais il y a beaucoup de choses à corriger. Le contenu est trop pauvre, notamment par rapport à ce qu’on a su faire pendant notre préparation estivale. »

Nantes a aussi bien commencé

Promues cette année, les nantaises se sont déplacé au Havre pour entamer le championnat. Lors de ce premier match, elles se sont imposées 1-0. C’est l’ancienne stéphanoise Manon Uffren qui a inscrit un superbe lob ! « Je ne suis pas une buteuse normalement, ça m’a surpris aussi ! Mais j’ai levé la tête et j’ai vu que la gardienne était avancée, donc j’ai tenté et ça a fonctionné. » Avant de recevoir l’ASSE, les nantaises ont donc fait le plein de confiance.

Rendez-vous au stade Marcel Saupin le samedi 28 septembre à 17h

FC Nantes – ASSE : Ce qu’il faut savoir