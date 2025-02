L'équipe féminine de l'ASSE aborde la dernière ligne droite de sa saison avec de grandes ambitions. Actuellement engagées dans la lutte pour le maintien en Arkema Première Ligue, les Vertes comptent bien tout donner pour atteindre leurs objectifs. Dans le même temps, elles sont toujours engagées en Coupe de France. Focus sur les objectifs de cette seconde partie de saison.

Après deux semaines sans rencontres, le championnat d'Arkema Première Ligue s'apprête à reprendre ce week-end. Battus sèchement par le Paris FC 4-0 la semaine passée, les joueuses de l'ASSE voudront forcément réagir. Avant le dernier match, le coach Pierre-Antoine Brihat s'était d'ailleurs exprimé :

"On a plusieurs joueuses qui vont partir en sélection. On va s’entrainer quatre jours dans la semaine à venir et ensuite il y aura la trêve internationale. Il va falloir qu’on fasse le point sur l’effectif notamment sur les blessures. La priorité va être de préparer et travailler pour ce match face au Havre qui sera important et capital." Le maintien comme priorité pour l'ASSE ?

L'ASSE a pour objectif prioritaire de conserver sa place dans l'élite du football français. Actuellement, les Vertes accusent un peu le coup après un début de saison prometteur. Néanmoins, les stéphanoises sont huitièmes au classement sur douze équipes, et possèdent seize points. C'est huit de plus que Strasbourg premières relégables. Chaque match va donc compter dans cette lutte pour le maintien. Aujourd'hui, il n'en reste plus que sept. Tout commencera ce week-end, l'ASSE voudra prendre sa revanche contre Le Havre, actuelles 9e. Voici le calendrier qui arrive pour les Vertes

16e journée - Samedi 1 mars 2025 : AS Saint-Étienne - Le Havre AC

Une dynamique positive en Coupe de France

Parallèlement à la course au maintien, l'ASSE a réalisé un parcours remarquable en Coupe de France, atteignant les demi-finales. Les Vertes ont éliminé, l'OM, Reims, puis le LOSC ! Ce parcours représente une opportunité pour le club de briller sur la scène nationale. Une qualification pour la finale serait une immense satisfaction et récompenserait tout un groupe. Mais, l'ASSE devra créer un véritable exploit et s'imposer contre le PSG. La rencontre aura lieu le samedi 08 mars à 14h30, au Stade Salif Keita !

Les semaines à venir s'annoncent très importantes pour l'ASSE désormais coachée par Pierre-Antoine Brihat. Les Vertes ont toutes les cartes en main pour assurer leur avenir en Arkema Première Ligue et tenter d'atteindre la finale de la Coupe de France.

Crédit photo : Allez_LesVertes