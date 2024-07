Pendant que les joueuses de l’ASSE sont de retour à l’entraînement collectif, Taëryne Job dispute l’Euro avec l’équipe de France U19. Après leur premier succès face à la Serbie, les françaises étaient cette fois-ci opposées au pays organisateur, la Lituanie.

Taëryne Job et les Françaises en demi-finale

Les françaises arrivaient avec beaucoup de confiance après leur succès acquis face à la Serbie 3-1. En cas de victoire face à la Lituanie, Taëryne Job et ses coéquipières s’assuraient une place en demi-finale. C’est chose faite ! Titulaire, la stéphanoise a été très active. Les françaises se sont largement imposées contre la Lituanie en s’imposant 6-0. La prochaine rencontre aura lieu samedi à 17h00 contre l’Angleterre. Un match à suivre sur la chaîne l’Equipe ! Il s’agit tout simplement de la rencontre pour la première place.

« Le contrat est rempli sur le match où il fallait gagner et mettre en avant notre maîtrise, les changements de rythme que je voulais voir techniquement et collectivement. Cela s’est bien passé en première période où on a plutôt fait de bonnes choses dans un contexte où avec la chaleur et un adversaire très accrocheur et regroupé, ça n’a pas toujours été évident mais ça a souri. En seconde période, je leur ai demandé de continuer à être exigeantes dans les enchaînements, le jeu collectif. Inconsciemment, c’est vrai qu’à 4-0, on fait un peu moins d’efforts, on va se déplacer un peu moins, on va être moins vigilants sur la passe. J’aurais voulu qu’on se donne confiance sur plein de schémas de jeu qu’on travaille mais bon, contrat rempli, objectif atteint avec la demi-finale.

On va à présent préparer l’Angleterre. On ne va pas regarder ce qu’il se passe dans l’autre groupe, on aura l’adversaire qu’on aura et comme on joue en premier (samedi), on ne saura pas contre qui on pourrait tomber. On va jouer ce match sérieusement. L’Angleterre a pas mal de choses à jouer, on risque d’être mis en difficulté, cela nous permettra d’avoir un dernier match où il faudra qu’on ait un peu plus d’impact physique et mental. En visionnant leur saison pour préparer ce tournoi, l’Angleterre était pour moi le favori de la compétition. Depuis deux matches, ils ne confirment pas tout ce que j’avais observé mais vu la qualité de leur effectif, ils peuvent se remobiliser rapidement. Si par hasard, on fait match nul et que la Serbie venait à mettre beaucoup de buts à la Lituanie, ils peuvent passer à la trappe donc ils vont impérativement devoir aligner une équipe pour être performante et nous poser des problèmes. À nous de ne pas être fébriles, de jouer notre jeu et de bien préparer notre demi-finale. »

Le programme

Samedi 20 juillet 2024

17h00 : Serbie – Lituanie (Kaunas, Darius & Girenas Stadium)

17h00 : Angleterre – France (Jonava, Jonava City Stadium, en direct sur La chaîne L’Équipe)

Demi-finales si qualification

Mercredi 24 juillet 2024

1er groupe A – 2e groupe B

1er groupe B – 2e groupe A

Finale si qualification