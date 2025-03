Match de gala pour l'AS Sain-Etienne. Les Vertes reçoivent le PSG en demi-final de Coupe de France. Solène Champagnac, capitaine de l'ASSE s'est présenté en conférence de presse avec son entraineur Marc-Antoine Brihat. Extraits.

Solène Champagnac, capitaine de l'ASSE : "J'ai vu qu'il y avait 1300 personnes qui avaient déjà pris des places, donc ça va être un beau match. C'est une belle affiche, c'est une demi-finale de Coupe de France. On va la jouer à fond, forcément. Après, on reste quand même focalisé sur le championnat et c'est ce qui est le plus important. Mais comme a dit le coach, c'est une demi-finale de Coupe de France contre le PSG."

L'ASSE peut créer la sensation

Marc-Antoine Brihat (entraineur de l'ASSE-Féminines) : "On a la chance de récupérer tout le monde pour ce match demain. Le PSG, c'est une très belle équipe de championnat de D1. C'est une équipe qui a déjà gagné 4 fois la Coupe de France. Aujourd'hui, on sait qu'on peut être capable de rivaliser face au PSG. On l'a fait face au PFC en début de saison. On l'a fait aussi l'année dernière où on perd uniquement 1-0 ici, en début de championnat. L'année dernière, on perd en Coupe de France 2-1. On prend ce deuxième but à la 88e minute. Donc on est capable de rivaliser.

Après, il faudra être capable de mettre les bons ingrédients. Des ingrédients, c'est ce qui nous a manqué un petit peu contre le Havre, c'est d'être capable de gagner ces premiers duels, d'être capable d'être exigeant avec nous aussi défensivement, et puis d'être capable de trouver aussi des solutions offensivement.

Je sais qu'on est capable de se créer des situations sur chaque mi-temps, il va falloir être capable de peser un peu plus, mais je sais que les filles ont hâte d'attaquer ce match demain, et je sais qu'elles seront présentes."