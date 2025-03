L'AS Sain-Etienne se déplace au Stade Océane pour un match décisif face au Havre. Eirik Horneland, entraineur de l'ASSE, s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse. Extraits.

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "Concernant le groupe, la majeure partie est disponible. Florian Tardieu a eu quelques difficultés en début de semaine. Il a simplement fait sa première séance aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien passé, mais je n'ai rien d'autre à signaler à part ça.

Ben Old et Ibrahim Wadji ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'être totalement prêts. Mais ils se sont entraînés complètement cette semaine et ça s'est bien passé. Et en dehors d'eux et de Dylan Batubinsika qui est suspendu, l'ensemble du groupe est à ma disposition.

Dennis Appiah a un petit problème au cou et on a fait un peu de travail de préparation, de réathlétisation avec Yvann Maçon qui a été absent quelques jours, mais en dehors de ça je n'ai rien à signaler.

Tardieu ? Il a joué trois matchs à fond ces derniers temps, après avoir été beaucoup moins sollicité, donc il avait quelques soucis au mollet. Après l'entraînement, je lui ai parlé. On a échangé sur son état. Il m'a dit qu'il se sentait plutôt bien. Une fois que la conférence a terminé, je ferai le point avec lui.

Pierre Ekwah est bien, il s'est entraîné toute la semaine. Pierre a manqué à l'appel avant le match contre Nice pour un problème au mollet, mais depuis il a plutôt bien géré la situation, le staff médical aussi. Il est prêt."

Ben Old avec l'ASSE à Montpellier ?

Eirik Horneland (entraineur de l'ASSE) : "Pour tous les deux, ils se sont entraînés totalement, sans restriction, cette semaine. Ils ont tous les deux très hâte de jouer. On arrive quelques semaines avant la trêve internationale, donc il faut qu'on gère ce timing. Il y a une chance qu'ils puissent faire partie du groupe contre Montpellier, mais si ce n'est pas le cas, ils auront deux semaines supplémentaires pour se préparer et être dans celui contre Paris. On va d'abord continuer l'entraînement et ensuite on verra ce qu'il en est pour une participation avec l'équipe réserve.

Tous les deux ont été absents pour une longue période. On ne veut pas prendre de risques avec eux. C'est très important qu'ils reviennent dans le meilleur état. Après cette trêve internationale, il nous restera huit matchs à jouer et on veut compter sur eux.

Ils travaillent tous les deux depuis un certain temps pour revenir à leur meilleur niveau. Ben Old est un tout petit peu en avance par rapport à Ibrahima Wadji. C'est peut-être lui qui a plus de chances d'être déjà dans le groupe la semaine prochaine contre Montpellier.

En tout cas, la situation aujourd'hui est beaucoup plus confortable et positive. C'est très positif de pouvoir compter sur la plus large partie du groupe avant la période très importante qui va commencer pour l'équipe."