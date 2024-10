Après la trêve internationale, les joueuses de l'ASSE reprennent la compétition ce week-end. Elles affrontent le RC Strasbourg, promu en D1 cette saison. Suivront ensuite une rencontre face à Fleury et le derby contre l'OL le 16 novembre, un match très attendu et qui aura une vraie particularité !

ASSE : Quatrième du classement

Après un très bon début de saison et trois victoires consécutives, les joueuses de Laurent Mortel ont ralenti lors de leurs deux dernières prestations. Elles ont subi deux lourdes défaites face au Havre (5-1) et à Dijon (2-0), mais occupent toujours la quatrième place. Après la défaite à domicile contre le DFCO, Laurent Mortel a exprimé sa déception face à la prestation de son équipe.

"Je ne reconnais pas mon équipe. Je viens de leur dire que j’avais un sentiment de honte sur ce qu’on a produit aujourd’hui. On a fait que répéter des erreurs individuelles, des fautes techniques. On n’a pas été capables de faire trois passes d’affilée. On a eu un bon quart d’heure en début de match, où avec un peu de réussite, on peut mener au score. Mais après, on s’est effondrés, on n’a plus rien produit. Il y a des attitudes qui me dérangent, on a été transparents. Quand une joueuse est transparente, on peut agir. Quand plusieurs le sont, ça devient difficile."

Des mots forts, témoignant de l'exigence que l'ASSE s'impose cette saison. Les Vertes ont montré qu'elles pouvaient rivaliser, comme lors de leur victoire face au PFC (1-0). Il faudra cependant maintenir ce niveau de jeu face à toutes les équipes. La rencontre prochaine face à l'OL sera aussi l'occasion de se mesurer à un adversaire de haut niveau.

Les Vertes n'iront pas au Groupama Stadium

Le derby du 16 novembre ne se jouera pas au Groupama Stadium. Selon Le Progrès, la rencontre aura lieu sur la pelouse du centre d'entraînement de Décines, qui peut accueillir 2 000 spectateurs. Ce choix, bien que surprenant, repose sur plusieurs raisons.

"D’abord, sur les 10 matches prévus au Groupama, cinq sont réservés pour la Ligue des champions (3 matches de poules et les potentiels quarts et demi-finales) ainsi que les potentielles demi-finale et finale des play-offs du championnat. Il ne reste donc que trois matchs de la saison régulière. La réception des deux équipes parisiennes a été priorisée, et Fleury, équipe montante, a été choisie pour le troisième."

L'OL espère trouver une autre solution pour la saison prochaine. En attendant, les contraintes de cette saison, une semaine après le derby masculin, doivent être acceptées.

"On a dû identifier avant le début du championnat les matches retenus, et non au dernier moment en fonction des performances des équipes", explique-t-on au club.