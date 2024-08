L’avant-dernière semaine de préparation estivale a débuté pour les clubs de Ligue 1. Les derniers matchs amicaux se disputent de mercredi à lundi prochain, avant que la nouvelle saison du championnat débute dans une dizaine de jours. Seul le LOSC débute les compétitions officielles dès ce mardi avec le match aller du 3ème tour de qualification de Ligue des champions.

Un milieu de semaine entre France et étranger

Cinq équipes de Ligue 1 ont décidé de « doubler » les matchs amicaux cette semaine. Lens, Montpellier, Nantes, Paris et Saint-Etienne disputeront un premier match amical ce mercredi 7 août. Les trois premières d’entre elles se jaugeront face à des équipes françaises d’échelon inférieur, tandis que les deux autres s’opposeront à des équipes étrangères.

Mardi 6 août, 3ème tour de qualification LDC : Lille – Fenerbahçe (TUR)

Un week-end quasiment exclusivement européen

Pas moins de 17 matchs amicaux sont programmés entre le vendredi 9 août et le lundi 12 août. Une seule confrontation entre deux équipes de Ligue 1 aura lieu (Auxerre – Reims), et Angers et Le Havre s’opposeront à des clubs de Ligue 2. Le reste des équipes se frottera à des écuries anglaises, allemandes ou espagnoles.

– Bastia (L2) Samedi 10 août : Auxerre – Reims

– Crystal Palace (ANG) Lundi 12 août : Monaco – FC Barcelone (ESP)