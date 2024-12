L'ex-international camerounais Yvan Neyou, ancien milieu de terrain de l'ASSE, brille en Espagne avec Leganés. Après avoir quitté l'ASSE lors de la descente en Ligue 2, Neyou a été prêté à l'équipe espagnole, qui a rapidement souhaité le conserver après une saison réussie. Depuis, il s'est imposé comme un pilier du milieu de terrain dans un Leganés en pleine ascension. Après une promotion méritée, le club fait actuellement bonne figure en Liga.



Ce week-end, Leganés a réalisé l'exploit en battant le FC Barcelone à domicile, une victoire historique face au leader du championnat. Ce succès était d'autant plus symbolique pour Neyou, qui s'est montré solide et déterminé dans l’entrejeu, offrant à son équipe une présence défensive remarquable. Bien qu'il ait été crucial dans ce succès, une action polémique est venue ternir la soirée.

Neyou victime d'insultes racistes

Alors qu'il se trouvait en retard sur une action, Neyou a effectué un tacle sur le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal. Bien que ce dernier se soit tordu la cheville, il a finalement pu reprendre le jeu. Cependant, cette intervention a été perçue comme dangereuse et aurait pu causer une blessure plus grave au jeune joueur.

Le tacle de Neyou a rapidement été pointé du doigt par certains supporters barcelonais, qui ont réagi de manière démesurée sur les réseaux sociaux. En effet, des insultes racistes ont été adressées au Camerounais, une situation inacceptable qu’aucun joueur, qu’il soit sur le terrain ou en dehors, ne devrait avoir à subir. Ces actes de haine, répandus sur Instagram, viennent une nouvelle fois rappeler la nécessité de lutter contre le racisme dans le sport.

Malgré cette déplorable agression, Yvan Neyou et son équipe de Leganés ont remporté cette rencontre sensationnelle. Le club est actuellement 15ᵉ de Liga, avec quatre points d’avance sur la zone de relégation, et poursuit son maintien dans l’élite espagnole.

Nous exprimons notre soutien à Yvan Neyou, victime d’un acte intolérable, et espérons que de telles situations se feront de plus en plus rares dans le monde du football.