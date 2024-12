L'ASSE traverse une période délicate en championnat et doit batailler pour s'éloigner de la zone rouge. Les Verts espèrent relever la tête malgré un calendrier chargé et un effectif diminué par de nombreuses absences. Celle d'Ibrahima Wadji s'annonce inquiétante.

Le prochain coach des Verts, confronté à une infirmerie bien remplie, devra faire preuve de créativité pour aligner une équipe compétitive dans les semaines à venir. Si Mathieu Cafaro, suspendu après son geste de la main contre Rennes, a manqué les deux rencontres face à l’OM et Toulouse, Mickaël Nadé et Augustine Boakye poursuivent leur phase de reprise et pourraient être bientôt opérationnels, mais leur retour reste incertain. En revanche, Thomas Monconduit et Anthony Briançon, absents depuis cet été, peinent à retrouver la pleine possession de leurs moyens. Le chemin est encore long pour ces deux anciens cadres, malgré des progrès visibles ces dernières semaines. Des départs sont attendus cet hiver.

Wadji out sur la durée pour l'ASSE

La situation est encore plus préoccupante pour Yvann Maçon et Ben Old, qui souffrent de blessures longues durées. Ces absences fragilisent une équipe déjà en manque de solutions offensives et défensives. À cela s’ajoute un nouveau coup dur : la blessure au genou d’Ibrahima Wadji.

Le Sénégalais, âgé de 29 ans, connaît une saison noire. Après une première année prometteuse dans le Forez, l’attaquant enchaîne les pépins physiques et les contre-performances. Touché au genou lors d’un entraînement, Wadji pourrait être absent pour une période prolongée. Avant d'être mis à l'écart du groupe professionnel, Olivier Dall’Oglio n’a pas caché son inquiétude face à cette situation : "Wadji s'est bien fait mal au niveau du genou et la blessure risque d’être un peu longue. Je n’ai pas de délai à vous donner, mais ça risque d’être un peu long."

Privé de nombreuses options, le futur entraîneur des Verts devra compter sur l’état d’esprit de son groupe et le mercato qui arrive pour espérer engranger des points dans les semaines à venir. Le maintien passera par un collectif soudé, capable de surmonter ces multiples épreuves. Et des recrues à venir...