La défaite de l’ASSE face à Toulouse lors de la 15ᵉ journée de Ligue 1 aura été fatale à Olivier Dall’Oglio. Dès le lendemain, les dirigeants stéphanois ont annoncé son départ dans un communiqué :

"L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation."

Le sort d’ODO semblait scellé depuis plusieurs semaines, les mauvais résultats ayant plongé l’équipe dans une position préoccupante au classement. Alors que le mercato approche et que l’ASSE lutte pour sa survie en Ligue 1, la recherche d’un nouvel entraîneur est devenue la priorité. Parmi les noms évoqués, celui de Zoumana Camara, ancien Vert, revient avec insistance.

Zoumana Camara : un profil séduisant pour l'ASSE ?

Formé à l’ASSE, Papus Camara connaît bien la maison verte. Après un parcours riche, marqué par des passages à l’Inter Milan, Marseille, Lens, Leeds, et surtout Saint-Étienne entre 2004 et 2007, il a terminé sa carrière au PSG. C’est là qu’il a entamé sa reconversion en tant qu’entraîneur, d’abord assistant de Laurent Blanc, puis à la tête des U19 parisiens. Libre depuis juin dernier, Camara souhaite franchir un cap et prendre en main une équipe professionnelle.

À 45 ans, il pourrait faire partie de la nouvelle génération d'entraîneur prometteur. Bernard Caïazzo, copropriétaire de l’ASSE, avait déjà exprimé son intérêt par le passé pour ce profil, sans qu’un projet concret n’aboutisse. Partie remise ?

Un soutien de taille avec Hérita Ilunga

Zoumana Camara peut compter sur le soutien d’un autre ancien Vert : Hérita Ilunga. Le Congolais a publiquement affiché son enthousiasme pour voir son ancien coéquipier diriger l’ASSE. Sur les réseaux sociaux, Ilunga a salué le travail de Camara : "Son parcours d’entraîneur, sa vision moderne et son expertise font de lui un profil parfait pour un projet ambitieux. Exactement ce dont l’ASSE aurait besoin."

Alors que l’ASSE s’apprête à tourner une nouvelle page, les prochaines semaines seront cruciales. La nomination du nouvel entraîneur pourrait bien définir l’avenir d’un club en quête de renouveau.