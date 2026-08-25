Libre de tout contrat après une saison agitée au Stade Malherbe Caen, l'ancien milieu de terrain de l'ASSE et de l'équipe de France s'offre un nouveau défi surprenant. À 36 ans, Yann M'Vila s'est officiellement engagé avec le Sanremese Calcio. Ce club est un ambitieux pensionnaire de Serie D italienne emmené par Christian Karembeu.

Après deux saisons éprouvantes en Normandie conclues par une descente en National puis une fin de contrat, le milieu défensif aux 22 sélections en équipe de France s'apprête à découvrir le quatrième échelon du football italien. Officialisée le 22 août 2026, la signature de l'international français pour trois saisons marque un coup d'éclat retentissant pour le club de la Riviera ligure. Ce dernier est engagé dans un projet de reconstruction ambitieux. Yann M'Vila en fait désormais parti

Un projet ambitieux porté par Christian Karembeu

Ce transfert prend une résonance toute particulière en raison des coulisses du club transalpin. En décembre 2025, Christian Karembeu a racheté 37,5 % des parts du Sanremese Calcio pour en devenir le vice-président. Le champion du monde 1998, épaulé par l'ancien international sud-africain Pierre Issa comme conseiller sportif, ambitionne de faire remonter rapidement cette institution fondée en 1904 vers le football professionnel.

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En attirant Yann M'Vila qui retrouvera sur place Oan Djorkaeff, fils de Youri Djorkaeff, la Sanremese envoie un signal fort. Le joueur de 36 ans apporte une immense expérience du haut niveau, lui qui avait déjà goûté au football italien lors de son passage à l'Inter Milan au cours de la saison 2014-2015.

Un parcours riche pour Yann M'Vila passé par Rennes, l'ASSE et l'Europe

Ce nouveau défi s'ajoute au parcours singulier d'un joueur formé au Stade rennais FC, où il s'est révélé aux yeux du grand public jusqu'à devenir un cadre des Bleus sous Laurent Blanc et participer à l'Euro 2012. Véritable globe-trotter, M'Vila a ensuite bourlingué entre le Rubin Kazan en Russie, l'Angleterre (Sunderland, West Bromwich) et la Grèce, où il a remporté deux titres de champion avec l'Olympiakós.

En France, les supporters de l'AS Saint-Étienne gardent le souvenir de son passage précieux entre 2018 et 2020. Arrivé au mercato hivernal pour stabiliser un milieu stéphanois en grande difficulté, Yann M'Vila avait été l'un des grand artisans de la remontée au classement jusqu'à la 4e place qualificative pour la Ligue Europa la saison suivante, disputant 91 matchs sous la maillot vert.