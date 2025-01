À la recherche d'un banc depuis ses échecs à l'ASSE et à Dijon, Pascal Dupraz serait proche de retrouver un banc dans un club de ligue 2 en France. Explications.

Un mauvais souvenir pour l'ASSE

Pascal Dupraz, né le 19 septembre 1962 à Annemasse, est un entraîneur de football français et ancien joueur évoluant au poste d'attaquant. Il a notamment entraîné des clubs français tels qu'Évian Thonon Gaillard, Toulouse FC, SM Caen et AS Saint-Étienne.

En tant que joueur, Dupraz a principalement évolué en France, avant de se reconvertir en entraîneur. Il est reconnu pour sa capacité à motiver ses équipes et à les maintenir en Ligue 1, comme en témoigne son passage au Toulouse FC où il a réussi à éviter la relégation lors de la saison 2015-2016.

Néanmoins, en mission semblable dans le Forez, il aura été proche de réussir son coup. La séance de tirs au but lors des barrages contre l'AJ Auxerre aura été fatal. L'ASSE a été reléguée en ligue 2 sous sa houlette alors qu'il était proche de faire l'exploit.

Dupraz de retour en ligue 2 ?

Pascal Dupraz, ancien entraîneur de l'ASSE, est en passe de retrouver un banc en France après ces deux échecs à Saint-Etienne et Dijon. En effet, à la recherche d'un nouveau coach, le FC Martigues pense au Haut-savoyard. Un duo Pascal Dupraz avec comme adjoint Cédric Hengbart est en passe de prendre les commandes du club promu en ligue 2. En effet, le licenciement de Thierry Laurey devrait être officialisé sous peu. La possibilité de voir Pascal Dupraz de retour sur un banc français prend donc de l'ampleur.

Lanterne rouge, le FC Martigues s'est offert une victoire de prestige contre le Paris FC ce week-end (2-1). Avec 12 points au compteur, les sudistes comptent 8 points de retard sur le premier non relégable et trois sur la place de barragiste occupé par le Stade Malherbe de Caen. Une mission sauvetage dont Pascal Dupraz seul peut mener ? La Provence confirme cette possibilité !