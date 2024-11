Ancien milieu de terrain de l’AS Saint-Étienne, Yvan Neyou continue d’illustrer sur et en dehors des terrains les valeurs humaines qu’il portait déjà lorsqu’il arborait le maillot vert. Aujourd’hui joueur de Leganés, en Espagne, Neyou s’est récemment distingué par un geste d’une immense générosité, touchant directement un supporter en difficulté et sa famille.

L’histoire commence avec Pepe, un fervent supporter de Leganés, comme le révèle le journal AS. Derrière ce pseudonyme, un homme brisé par la vie : il souffre de dépression chronique depuis trois ans, une période qui l’a vu perdre son emploi, sa stabilité financière et même sa vie de famille. Malgré ces épreuves, Pepe a toujours trouvé un certain réconfort dans sa passion pour le football et son attachement indéfectible à Leganés.

Pourtant, cette passion s’est vue compromise par des difficultés économiques. Incapable de renouveler son abonnement pour suivre son équipe, Pepe a dû se résoudre à ne plus assister aux matchs. Jusqu’à ce qu’un appel inattendu vienne changer sa situation.

Yvan Neyou, touché par les histoires de supporters en difficulté, a contacté la Fédération des Clubs de Supporters de Leganés. Sa demande était simple : identifier un fan qui, pour des raisons financières, ne pouvait plus vivre sa passion. Lorsque le président de la Peña « El Pepinazo », Juan Pedro, a présenté le cas de Pepe, le Camerounais n’a pas hésité un instant. Neyou a décidé de couvrir les frais pour que Pepe et sa fille de sept ans puissent assister à un match historique contre le Real Madrid.

"Voir le visage de ma fille pendant le match"

Pour Pepe, ce n’est pas seulement une question de football. C’est avant tout une opportunité unique de partager un moment privilégié avec sa fille, malgré les épreuves qui l’accablent. "Je veux juste voir le visage de ma fille pendant le match" , confie-t-il avec une émotion palpable.

Sa fille, qui n’avait encore jamais assisté à un match de Leganés en première division, a ainsi pu découvrir le stade Butarque dans une ambiance exceptionnelle. Pour Pepe, cette journée restera gravée comme un rayon de soleil dans une vie remplie de nuages depuis plusieurs années.

Yvan Neyou : un joueur engagé, sur et hors du terrain

Ce geste n’est pas une première pour Yvan Neyou. Connu pour son grand cœur, il avait déjà exprimé le souhait, durant l’été, de financer des abonnements pour plusieurs supporters en difficulté. Si cette initiative n’avait pas pu se concrétiser à cause de la fin de la campagne d’abonnements, Neyou n’a pas abandonné l’idée d’aider.

"Ce genre de geste montre que le football dépasse le cadre du sport", souligne Juan Pedro, président de la Peña. "Yvan n’est pas seulement un joueur talentueux, c’est aussi un homme qui comprend ce que ce club représente pour ses supporters."

En offrant à Pepe et à sa fille une journée inoubliable, Yvan Neyou a montré qu'un footballeur sait aussi briller en dehors des pelouses, dans l'ombre, en tendant la main à des anonymes. Une bien belle histoire...