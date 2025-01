Passeur décisif lors de l'accession de l'ASSE en Ligue 1, Nathanaël Mbuku aura réussi son passage dans le forez. L'international congolais, aujourd'hui au Dynamo Zagreb, s'est exprimé. Il revient sur son actualité et son expérience en Vert. Extraits.

Nathanaël Mbuku (Ex-ASSE) : "Zagreb ? Ça s'est fait un peu à la dernière minute. Je ne comptais pas aller au Dynamo au début. Je voulais d'abord rester à Augsbourg, voir ce qu'il en est cette saison parce que j'étais prêt physiquement. Je voulais montrer au coach que j'avais la possibilité de jouer moi aussi, de pouvoir mettre mes qualités au service du collectif. Et après le Dynamo ils sont arrivés et le projet il m'a plu. Le projet il m'a plu et je suis arrivé au Dynamo, j'ai signé. Et au début l'adaptation c'était un peu compliqué, tu sais, nouveau pays, nouvelle langue.

Il y avait beaucoup de francophones. On est, je crois, 4 ou 5 francophones. Et ça, ça m'a facilité. Mais au départ, pour revenir à ta question, ils sont passés par mon agent. Lui, il m'a appelé, il m'a présenté le projet. Je lui ai dit OK, mais d'abord, je vais avoir la discussion avec le coach, ce qui est très important pour moi. Et dès que j'ai eu la discussion avec le coach, ça s'est fait très rapidement. J'ai pris mes affaires et je suis allé à Zagreb."

Rebondir et jouer l'Europe

Nathanaël Mbuku (Ex-ASSE) : "À partir du moment où le coach ne te fait pas confiance. Tu es au loft, tu vois que tu es mis à l'écart. Dans les séances tactiques, tu es mis à l'écart. Tu n'es pas avec le groupe. À un moment donné, tu dois réfléchir. Et être honnête avec toi-même. J'ai été honnête avec moi-même. Je me suis dit qu'il était temps de partir. Je pense que c'est le mieux pour moi. Je suis jeune. Aujourd'hui, j'ai besoin de jouer. J'ai un max d'expérience en jouant. Et pour moi, la meilleure solution, c'était de partir."

Nathan a aimé Sainté

Nathanaël Mbuku (Ex-ASSE) : "Sainté ? Un club, incroyable. Franchement, j'avais des appréhensions. Au début, gros public, je me suis dit là-bas je vais aller sur la pointe des pieds. Mais franchement, j'ai découvert des personnes incroyables. Le staff, les joueurs, tout le monde au sein du club m'a très bien accueilli. Je me suis directement senti à l'aise. Je connaissais pas mal de joueurs dans le groupe. Je me suis directement senti à l'aise. Franchement, rien à dire de mon passage à Sainté. [...] Je pense que c'était vraiment une bonne expérience. Une belle expérience. Je souhaite à tout le monde de vivre une montée. Quand j'arrive, on a 15 points de retard. On est 7ème.

J'arrive en tant que joker, la dernière recrue d'hiver, pour mettre mes qualités au service du collectif et aider le club à monter. Avec mon expérience, malgré mon jeune âge, avec mon expérience, mes qualités, etc. De ce qu'ils m'ont dit, j'étais le joker qu'il leur fallait à ce moment-là pour l'équipe. Tout s'est bien passé."

Dunkerque - ASSE, le déclic

Nathanaël Mbuku (Ex-ASSE) : "Une anecdote. J'arrive, on joue Dunkerque. Je crois que c'est mon premier match titulaire. Et là, on perd. 1-0. Dans le vestiaire, on se fait incendier par le coach et la direction. A ce moment-là, on a eu le déclic. On s'est dit, en fait, on est Saint-Etienne. On n'avait rien à faire en Ligue 2. Un club comme Saint-Etienne n'avait rien à faire en Ligue 2. On a eu le déclic à ce moment et ça a déroulé. Victoire sur victoire. Jusqu'à obtenir notre place en barrage, et après, on connaît la suite.

Quand ils m'ont dit que j'étais le joker, ils m'ont demandé quel numéro j'allais prendre, j'ai répondu le 10. J'aime qu'on me donne des responsabilités et pouvoir répondre aux attentes. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai tout fait pour."

Un retour à l'ASSE ?

Nathanaël Mbuku (Ex-ASSE) : "La possibilité d'un retour à l'ASSE en Ligue 1 ? Ça, ce n'est pas moi qui gère. Continuer l'aventure avec l'ASSE ? Cet été, je me suis dit pourquoi pas. Des offres de leur part ? Non, rien du tout. Il n'y a rien eu. Je n'ai pas eu de retour de mes agents. Je me suis dit qu'ils n'ont pas voulu. J'avais l'intention de rester à Augsbourg au début."

Pour rappel, les dirigeants stéphanois avaient préféré opter pour Augustine Boakye cet été.