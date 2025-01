Le passage de Victor Lobry à l'ASSE restera une déception. Le milieu de terrain sera resté 549 jours dans le fore, mais n'aura pas marqué de son empreinte le club stéphanois. Après une traversée du désert, il retrouve un club et s'exprime.

Débarqué le 20 juillet 2022 en provenance de Pau, ce meneur de jeu formé à Reims avait tout du bon coup pour les Verts. Libre, il sortait d'une saison pleine avec Pau. Il quitte le Forez en janvier 2024 pour finir la saison avec Guingamp qui ne pourra lui proposer un contrat faute de moyens financiers. Au chomage depuis juin, Victor Lobry s'est entrainé seul et fait son grand retour en Ligue 2. L'ancien milieu de terrain des Verts s'est engagé avec Amiens cette semaine et se rapproche ainsi de sa région natale. Il s'est exprimé après l'officialisation de sa signature.

Une signature inespérée à l'ASSE

Victor Lobry (ex-ASSE) : "Je fais deux saisons à Pau et je ne prolonge pas car j’ai des sollicitations, dont Saint-Étienne où je signe. Passer de Pau à Saint-Étienne ? C’est complètement fou et magnifique, car cinq ans plus tôt, j’étais en National 2. Sincèrement, je ne pensais pas aller à Saint-Étienne. J’étais sollicité par des clubs de L2, car j’avais fait une belle saison à Pau. Laurent Batlles, le coach, me voulait. La première saison (2022-2023), cela se passe bien et je joue beaucoup (36 matches). Puis, lors de la deuxième saison, je joue moins (15 matches, 310 minutes de jeu en championnat).

Du coup, je pars à Guingamp (début janvier 2024). Je fais six bons mois (18 matches) et je me régale aussi. Mais je ne prolonge pas pour des raisons financières, car le club a été impacté à cause des droits TV en baisse. Je l’ai eu un peu en travers de la gorge. J’avais pris des risques pour aller à Guingamp, car je voulais avant tout jouer au foot et j’avais résilié mon contrat à l'ASSE, qui courait jusqu’en 2024.

Quand on est joueur, on est porté par cette envie de vouloir jouer, que ce soit chez les professionnels ou chez les amateurs. Donc, je ne prolonge pas à Guingamp et je me retrouve sans club à la fin de la saison 2023-2024, fin juin. J’ai eu des contacts avec des clubs français et étrangers. J’ai refusé certaines propositions et, à la fin du mercato d’été, j’ai décidé de me prendre en main."

Lobry dans l'ombre

Victor Lobry (ex-ASSE) : "J’ai travaillé avec plusieurs préparateurs physiques. Il ne fallait pas juste m’entraîner avec un club pour garder la forme, il fallait que je progresse. J’ai mis les moyens et j’ai fait une salle de musculation chez moi. Je me suis entraîné tous les jours pour rester en forme. Durant cette période, j’ai pris le temps de réfléchir en décidant de me rapprocher de ma région en Picardie. Je me suis demandé où je pouvais être bien. Familialement et sportivement, Amiens cochait toutes les cases. Dans la vie, il y a des choix qui demandent réflexion. Il faut aussi savoir patienter."

Conseillé par Monconduit et Dreyer

Victor Lobry (ex-ASSE) : "J’ai travaillé avec plusieurs préparateurs physiques. Il ne fallait pas juste m’entraîner avec un club pour garder la forme, il fallait que je progresse. J’ai mis les moyens et j’ai fait une salle de musculation chez moi. Je me suis entraîné tous les jours pour rester en forme. Durant cette période, j’ai pris le temps de réfléchir en décidant de me rapprocher de ma région en Picardie. Je me suis demandé où je pouvais être bien. Familialement et sportivement, Amiens cochait toutes les cases. Dans la vie, il y a des choix qui demandent réflexion. Il faut aussi savoir patienter.J’avais ce souhait-là depuis longtemps. Ce n’est pas un secret. Le club sait que cela faisait un moment que je voulais venir. L’opportunité s’est présentée. Certes, il y a eu des concessions à faire, mais finalement, tout le monde est gagnant. Je sais que je vais être bien à Amiens. Ce n’est pas le pire club de Ligue 2 et, pour en avoir connu d’autres, il y a de belles installations. Il y a tout ce qu’il faut.

Amiens SC ? L’image d’un club sérieux. C’est une valeur sûre du championnat de Ligue 2. J’ai joué avec Thomas Monconduit et Matthieu Dreyer à Saint-Étienne. Ils m’en ont dit que du bien. Je suis vraiment content. [...] J’ai 29 ans et je dois apporter mon expérience. J’ai joué des montées, des maintiens. J’ai joué dans des petits et grands stades. J’ai touché un peu à tout et, si je me projette sur du long terme, Amiens, c’est parfait. J’en ai encore sous les crampons."