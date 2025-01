L'ASSE suit la situation de Zeidane Inoussa de près à en croire les information du Progrès et de Foot Mercato. Alors que la concurrence s'accentue, le joueur s'est exprimé quant à son avenir.

Un talent en ascension

Transféré de Brommapojkarna à Häcken pour environ 1,7 million d’euros (20 millions de couronnes suédoises), Zeidane Inoussa s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de son équipe. En 2024, il a réalisé une saison remarquable avec 10 buts et 7 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances ont été tout aussi impressionnantes en Conference League, où il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 6 matchs.

De telles prestations n’ont pas manqué d’attirer l’attention. L’été dernier, Hull City avait tenté de recruter l’international suédois U21 (2 sélections) pour une somme avoisinant les 7 millions d’euros, mais Häcken avait préféré conserver son joueur. Aujourd’hui, l’intérêt de clubs prestigieux comme le Celtic Glasgow et l’ASSE pourrait changer la donne. Selon Nico Schira, plusieurs clubs italiens surveillent également la situation du jeune ailier. Häcken, conscient de la valeur de son joueur, pourrait en profiter pour faire monter les enchères et maximiser le transfert.

Inoussa est ouvert à un départ

Interrogé récemment par Fotbollskanalen, Zeidane Inoussa s’est exprimé sur son avenir :

"Il y a des intérêts. J'ai parlé à mes agents et nous avons vérifié ces intérêts pour essayer de planifier mon avenir. Pour être tout à fait honnête, je veux juste jouer au football. Je suis curieux de connaître les intérêts qu'il y a autour de moi, mais je veux être dans un endroit où je me sens apprécié et où il y a un plan pour moi.

Que ce soit ici, à Hacken ou ailleurs, je ne sais pas. En ce moment, je me sens très bien à Häcken. Ils ont un bon plan de carrière pour moi. Le projet sportif est bon et il me convient parfaitement.

Pour autant, je pense que la plupart des joueurs de l'Allsvenskan ont envie de partir à l'étranger. C'est probablement le rêve de presque tout le monde. C'est également le mien aussi. Je suis ouvert à un départ si cela convient à moi et à Häcken"

Une recrue potentielle pour relancer l’attaque de l'ASSE

Avec une attaque en difficulté cette saison, l’ASSE pourrait voir en Zeidane Inoussa une solution pour renforcer ses couloirs et apporter du dynamisme offensif. Reste à savoir si les dirigeants stéphanois souhaiteront et parviendront à devancer leurs concurrents pour attirer le jeune suédois dans le Forez.