Les U17 de l'ASSE jouaient ce week-end et se sont imposés brillamment (4-0). Voici les 4 buts stéphanois de cette rencontre.

ASSE 4-0 JS Ajaccio

Ce dimanche 9 février sur le terrain Georges-Bereta (13h)

Mi-temps : 1-0

Buts : Epanya (31e), Toty (49e), Mouton (59e) et Moulin (85e)

ASSE : Massé - Akil, Mnemoi, Kasia (puis Jolivet, 46e), Lengi - Mouton, Mansouri (puis Thouilleux, 70e), Traoré - Toty, Epanya (puis Fuleki, 46e), Vibert (puis Moulin, 70e). Entraîneur : David Le Moal.

Résumé du match

Malgré un effectif rajeuni par la présence de nombreux joueurs U16, les U17N de l’ASSE se devaient d’être sérieux ce dimanche lors de la réception de la JS Ajaccio. Face à une équipe corse toujours en quête de son premier point au niveau national, les Verts ont mis du temps à trouver leur rythme. Solides défensivement, les visiteurs ont tenu bon durant les 30 premières minutes. Mais juste avant la pause, Daniel Epanya, à l’affût d’un ballon mal repoussé dans l’axe, offrait l’avantage aux siens (1-0, 31e).

Au retour des vestiaires, les Stéphanois haussaient le ton et doublaient rapidement la mise. Sur un centre précis de Samuel Fuleki, Tidiane Vibert voyait sa tête repoussée, mais Mylan Toty suivait parfaitement pour conclure (2-0, 49e). Plus incisifs, les Verts enfonçaient le clou dix minutes plus tard grâce à une superbe frappe de Nathan Mouton (3-0, 59e). Ce dernier, capitaine du jour, se muait ensuite en passeur décisif en délivrant un caviar à Noah Moulin, entré en jeu peu avant, pour le quatrième but stéphanois (4-0, 85e).

Avec cette victoire nette, combinée à la défaite de Monaco et au match nul de Nice, les garçons de David Le Moal réalisent une excellente opération au classement. Ils possèdent désormais 10 points d’avance sur leurs poursuivants.

"On a assuré l'essentiel" (David le Moal, coach des U17)

"On a assuré l’essentiel par rapport au résultat. Le contenu, par rapport à ce qu’on est capable de faire, n’est pas à la hauteur. Beaucoup de U16 ont disputé cette rencontre, ça demande de nouvelles connexions et ça explique peut-être cette prestation. On doit tout de même monter d’un cran dans les choix de jeu et dans l’intensité. Mais on va prendre le positif de ce match !"

Les 4 buts de l'ASSE