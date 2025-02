L'ASSE a vécu un samedi soir aussi compliqué que pénible. Balayés par le Stade Rennais, les Verts ont dû composer avec un effectif limité. L’occasion pour plusieurs joueurs de retrouver les terrains.

Il n’y a pas eu photo entre l'ASSE et le Stade Rennais ce samedi. Si un arbitrage décent aurait pu participer à niveler les niveaux des deux équipes en expulsant logiquement Jordan James à la 17ᵉ minute, l'ASSE a subi les assauts bretons et s’est inclinée sans contestation possible.

Privé de Dylan Batubinsika, c’est Léo Pétrot qui a été recentré. Préféré à Yunis Abdelhamid, le joueur formé à l’ASSE s’impose comme un soldat du Norvégien.

Un choix qui a permis à Pierre Cornud d’être relancé. Sa 6ᵉ titularisation de la saison seulement. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa n’a pas été à son avantage, livrant une prestation exécrable et laissant Mickaël Nadé bien seul à de nombreuses reprises.

Notons également le choix du coach norvégien qui a opté pour l'entrée du jeune Djylian N'Guessan à la 76ᵉ. Un choix fort du tacticien de l'ASSE qui appuie sa confiance envers son attaquant de 16 ans.

Cette rencontre aura également été l’occasion de voir plusieurs revenants. Florian Tardieu a remplacé Louis Mouton à la mi-temps. Ibrahim Sissoko a fait son retour en remplaçant Zuriko Davitashvili à la 85ᵉ minute. Enfin, premières minutes cette saison pour Anthony Briançon, qui n’avait pas encore porté le maillot de l’ASSE cette année.