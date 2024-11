Comme chaque semaine, nous jetons un œil sur les anciens Verts qui se font remarquer loin du Forez. Alpha Sissoko s'éclate en Bretagne où il montre son potentiel aux yeux de la Ligue 2.

Aubameyang et son équipe font tomber Al Nassr

Aubameyang a joué contre Cristiano Ronaldo ce week-end ! Match de haut de classement en Saudi Pro League entre Al Nassr et Al Qadisiya. Les coéquipiers d’Aubameyang vont encaisser un but marqué par l’inévitable CR7. Les coéquipiers de l’attaquant gabonais vont réussir à recoller au score avant la mi-temps. C’est au retour des vestiaires qu’Aubameyang va donner l’avantage au siens. L’action commence par un centre au deuxième poteau, étant un peu long, Quinones remet la balle devant le but, là ou se trouve Aubame qui marque de la tête à bout portant. Victoire 2-1 et ils reviennent à égalité avec leur adversaire de ce week-end.

Denis Bouanga éliminé des playoffs

LAFC est éliminée des play offs en quart de finale. Cette élimination intervient après un match très disputé. Après une première mi-temps muette en but, les deux équipes vont toutes deux marquer à la sortie de la pause. 1-1 à la fin du temps réglementaire, il va falloir faire la décision en prolongation. Los Angeles FC va encaisser un but dans cette même prolongation. Défaite 2-1 après prolongation avec un Bouanga qui n’aura pas pu faire pencher la balance.

Ricky Van Wolfswinkel le supersub

Ricky est devenu le supersub de Twente cette saison. Pour le moment peu en réussite, l’ancien stéphanois a réussi à marquer ce week-end. Opposé à Sittard, les joueurs de Twente ont fait la course en tête tout le match jusqu’à la 63ème minute. Seulement 5 minutes plus tard, Ricky va redonner l’avantage à Twente. Trouvé sur un centre, il va croiser sa frappe pour trouver le petit filet, un vrai but d’attaquant ! Une victoire importante qui permet à Twente de rester au contact du top 4.

Neal Maupay omniprésent face à Lens

Opposé au club nordiste, l’OM se devait de remporter le match afin de garder sa place sur le podium et de mettre la pression aux monégasques. À nouveau titularisé, Maupay n’a pas marqué mais il a délivré deux passes décisives sur les 3 buts marseillais. C’est lui qui va permettre à son équipe d’ouvrir le score. Auteur d’un bon contrôle, il réussit à conserver le ballon avant de décaler Rongier qui se présente alors en face à face. Seulement quelques minutes après cette première passe décisive, il va en délivrer une nouvelle. Menée à 3, la contre-attaque a été supersonique. Après que Greenwood pousse le ballon sur une moitié de terrain, il transmet à Maupay au milieu du terrain qui décale encore une fois Luis Henrique sur la droite. Là encore l’ailier bréilien va marquer ce qui porte son total de passe décisive sur le match à deux.

Alpha Sissoko et Guingamp l’emportent facilement en Ligue 2

Dans un match entre adversaires direct, ce sont les guingampais qui se sont imposés. Ces derniers vont rapidement ouvrir le score grâce à une passe décisive d’Alpha Sissoko. Le latéral va offrir sa passe décisive sur un centre dévié. Ce n’est pas sa plus belle offrande cette saison, mais elle est importante pour donner l’avantage à son équipe. Victoire 3-0 pour le club breton avec un Alpha Sissoko qui porte son total de passe décisive à 7. Le meilleur passeur de Ligue 2.