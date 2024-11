Samedi soir, le stade Geoffroy-Guichard s'est transformé en théâtre de mémoire pour honorer l'un des plus grands noms de l'histoire de l'AS Saint-Étienne et du football algérien : Rachid Mekhloufi. Décédé le 8 novembre dernier à l'âge de 88 ans, celui qui fut à la fois un joueur légendaire et un symbole intemporel a reçu, en marge d'ASSE-Montpellier, un ultime hommage empreint de dignité et d'émotion.

Avant la rencontre entre les Verts et Montpellier, le Chaudron s'est figé dans un profond recueillement. Une minute de silence, suivie de chaleureux applaudissements, a uni joueurs, supporters et dirigeants pour saluer la mémoire de celui qui incarna une époque dorée du club. Les deux filles de Rachid Mekhloufi, invitées d'honneur, ont donné le coup d'envoi symbolique de cette soirée inoubliable, entourées par d'anciennes gloires comme Hervé Revelli.

Le deuxième meilleur buteur de tous les temps à l'ASSE

Sur le terrain, les joueurs stéphanois arboraient une tunique spéciale ornée d’un écusson commémoratif et portaient des brassards noirs en signe de deuil. Ce maillot rendait hommage à celui qui fut le premier buteur des Verts en Coupe d'Europe et demeure à ce jour le deuxième meilleur réalisateur de l’histoire du club avec 152 buts. Une photo immortalisant cette icône a également été présentée à l’écran, comme pour renforcer le caractère solennel de cette soirée.

Rachid Mekhloufi n’était pas seulement un joueur de talent, il était un symbole d’élégance, de fidélité et de dépassement. Fondateur de l’équipe du FLN en 1958, il a renoncé à une carrière internationale en équipe de France, notamment à une potentielle participation à la Coupe du Monde, pour soutenir pacifiquement la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. Ce geste courageux, tout comme ses exploits sportifs, a marqué l’histoire au-delà des terrains.

Rachid Mekhloufi : À jamais dans l'histoire de l'ASSE !

Sur le plan sportif, l'ASSE a honoré comme il se devait la mémoire de Rachid Mekhloufi. La rencontre s’est soldée par une victoire précieuse pour l’ASSE, grâce à une volée de Benjamin Bouchouari en début de seconde période (1-0). Mais au-delà du score, cette soirée restera comme un moment de communion entre un club, ses supporters et l’héritage d’un homme dont l’histoire dépasse les frontières du sport.

Rachid Mekhloufi laisse derrière lui un héritage immortel, une inspiration pour les générations futures et une place éternelle dans le cœur des Stéphanois. À jamais dans l'histoire.