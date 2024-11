Ivan Gazidis, le président de l'ASSE, n'est pas très présent dans les médias. Il a toutefois participé, en compagnie de Huss Fahmy, à une conférence organisée par Leaders. Cette plateforme mondiale, "connecte les personnalités influentes et les idées novatrices du sport pour transformer l'industrie" selon sa propre présentation. L'occasion de présenter Kilmer Sports Ventures et le projet qui entoure le rachat de l'AS St-Etienne.

Ivan Gazidis (Président de Kilmer Sports) : "Kilmer Sports est l'invention de Larry Tannenbaum. Basé à Toronto, il est partenaire de MLSE, qui possède les équipes sportives de Toronto, les Raptors, les Maple Leafs et le Toronto FC, ainsi que les Argonauts. Il est aussi très reconnu auprès des différentes ligues, y la NBA. Larry est donc très connu et très respecté dans le monde du sport. Il voulait faire quelque chose d'intéressant, en sortant de ce qu’il avait déjà réalisé.

J'avais quitté Milan et il m'a approché et m'a demandé si ça pourrait m’intéresser. C'est une merveilleuse personne. C’est un gars très spécial avec qui j’avais vraiment envie d’avancer. Nous sommes tous fiers de pouvoir travailler avec lui chaque jour.

Kilmer Sports ? Déjà, nous ne sommes pas un fonds. Nous ne dépendons d’aucun partenaire tiers et n’avons pas de calendriers précis sur lequel nous nous sommes engagés. Nous sommes sur le long terme."

Gazidis annonce d'autres investissements pour KSV

"Larry n'a jamais vendu aucun de ses investissements sportifs. Larry est très expérimenté dans le sport. Nous cherchons des opportunités où il fait sens d’investir. Mais surtout des investissements dans lesquels nos expertises opérationnelles peuvent ajouter de la valeur. C'est une partie clé.

Pour l’instant, nous avons réalisé nos deux premiers investissements. Il y en aura encore d’autres à l’avenir. Nous examinons activement d'autres opportunités.

Un modèle multi-sport ? Nous regardons les opportunités où nous pensons que nous pouvons apporter de la valeur. Nous mettons en place les bonnes personnes en place pour aider à conduire ces projets. Et nous apportons pour que ces investissements soient fructueux."

Gazidis : "Un très fort sens de l'urgence"

Entre nos clubs, les solutions peuvent être totalement différentes pour réussir. Nous n'avons pas une solution stratégique qui correspondrait à tout le monde. Nous pensons qu'il y a des solutions complètement différentes selon les circonstances. Pour autant, nous communiquons tous et échangeons nos idées.

On va trouver les meilleures réponses pour chacun de ces investissements sans compromettre les investissements pour avoir des solutions adaptées.

Kilmer Sports Ventures dans 5 ans ? Dans le sport, sur le terrain, si vous n'avez pas d'urgence, vous serez distancé. Nous avons donc un très fort sens de l'urgence dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas indissociable avec une vision à long terme.

Ceci s'applique également à l'investissement. On est là pour saisir les bonnes opportunités où on pensera qu'on peut apporter une valeur ajoutée. Pour Larry, ce n'est pas une question d'ego. Il est de nature discrète. Il croit aux sports comme un moyen de connecter les communautés et les familles. Je sais que ça a l'air un peu bizarre mais c'est réel. C'est un gars spécial. Nous cherchons cette communauté, c'est ce qu'on a trouvé avec Saint-Etienne."

Tanenbaum : une personne incroyable !

"C'est un club avec une communauté très forte. Ils ont gagné plus de championnats que n'importe quel autre club, sauf PSG maintenant. Les Verts sont aimés dans toute la France.

J'ai travaillé pour un fonds de pension à Milan, avec Elliot Management. On a réalisé un projet de retour avec Milan, puis on a vendu le club à Redbird Capital. Là, on n'est pas dans ce mode de transaction. On croit vraiment à notre concept. On peut améliorer les relations, l'environnement, et la valeur suivra.

Comme Angel City, l'équipe de football féminine de L.A. Tout ce que ce club a fait a guidé par la volonté de créer de la valeur. La valeur financière a suivi.

Ils ont défini ce qu'ils faisaient grâce à la connexion émotionnelle qu'ils voulaient créer. C'est ce que nous voulons faire à Toronto et à Saint-Etienne. Si nous réussissons, le reste va suivre. Ce sont les types d'opportunités que nous cherchons. les types d'opportunités où il y aura une connexion très spéciale, émotionnelle, ajouter de la valeur et ramener à la vie.

Larry Tanenbaum ? Je dois vous dire que ce gars est l'une des personnes les plus incroyables que j’ai rencontrées. Le sport n'est pas son activité principale, ce n'est pas son travail quotidien, donc je n'ai aucune idée d'où il trouve cette énergie. C'est vraiment remarquable."