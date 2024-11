À partir du 29 novembre 2024, le Musée des Verts ouvrira ses portes à une exposition unique en son genre : « Dans l’œil de Philippe ». Cette rétrospective rend hommage à Philippe Masseguin, photographe officiel de l’AS Saint-Étienne de 1999 à 2017, disparu en 2019. À travers son objectif, il a su capturer près de deux décennies d’histoire de l'ASSE, mêlant ferveur populaire et moments d’intimité, qui seront exposés jusqu’au 31 août 2025.

Une immersion dans l’histoire de l'ASSE

Installée sur 130 m², l’exposition propose une plongée dans l’épopée stéphanoise grâce à une soixantaine de clichés soigneusement sélectionnés. Ces photographies, pour certaines inédites, illustrent des instants gravés dans la mémoire collective : le centième derby, le mythique ASSE-OM joué sous la neige, ou encore les moments de joie partagés autour de la Coupe de la Ligue. Plus que de simples souvenirs de match, ces clichés racontent les coulisses du club, la complicité entre joueurs et supporters, et les valeurs qui font la grandeur de l’ASSE.

Un voyage entre émotion et nostalgie

Philippe Masseguin avait l’art de saisir des scènes intimes et méconnues : des instants suspendus dans les vestiaires, des regards entre coéquipiers ou des moments de communion avec le public. Son travail est bien plus qu’un témoignage visuel, c’est une célébration de la ville et de son peuple qui ont forgé la légende verte. L’exposition invite les visiteurs à redécouvrir ces instants forts sous un angle inédit, porté par la sensibilité et le talent d’un homme qui connaissait l’âme du club mieux que quiconque.

Une ouverture en grande pompe

Le vernissage de l’exposition se tiendra le 29 novembre à 19 h 30, au Musée des Verts, en présence de plusieurs anciens joueurs emblématiques. Cette soirée promet d’être un moment fort pour les amateurs de football et de photographie. Pour les journalistes, des interviews exclusives avec la famille de Philippe Masseguin et les organisateurs seront possibles.

Ne manquez pas cet hommage vibrant à un homme dont les clichés resteront à jamais gravés dans l’histoire de l’ASSE. Rendez-vous au Stade Geoffroy-Guichard pour revivre l’épopée verte à travers l’objectif de Philippe Masseguin.